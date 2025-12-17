La reacción del Bayern Múnich tras la estrella 11 del Junior que le da la vuelta al mundo: foto de Luis Díaz es viral

El título de Junior de Barranquilla traspasa fronteras y toca las fibras más finas del fútbol alemán, pues hasta el Bayern Múnich se pronunció tras la consagración del ‘Tiburón’ en el fútbol colombiano. El gigante barranquillero obtuvo la estrella 11 en su historia, le saca ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe y ahora es el cuarto más ganador de ligas tras Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.

Junior de Barranquilla es una gran representación de la cultura del Caribe de Colombia y el club es fundamental en la historia del fútbol colombiano. Desde su color y fútbol, se han catapultado grandes exponentes de este deporte que han triunfado en el exterior y la Selección Colombia, como Carlos Valderrama, Víctor Danilo Pacheco, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz.

Precisamente, Luis Díaz es hasta el momento el mejor representante del fútbol colombiano en la élite del fútbol mundial. Tras ganar la Premier League con el Liverpool, fue transferido al Bayern Múnich en el mercado pasado tras un pago de algo más de 75 millones de euros, en un movimiento histórico para el FPC. Este mismo equipo dejó un mensaje de felicitación al club ‘Tiburón’ por la obtención de la estrella de diciembre.

Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images

Cabe recordar que Luis Díaz es hincha del Junior de Barranquilla y tuvo el placer de jugar en ese mismo club durante los años 2017, 2018 y 2019. Lucho, además, sabe lo que es ganar títulos con esta institución, pues obtuvo una Copa Colombia (2017), dos ligas (2018-II y 2019-I) y una Superliga. Por si fuera poco, fue finalista de la Copa Sudamericana 2018 con el ‘Tiburón’.

El mensaje del Bayern Múnich al Junior campeón

En las redes sociales, Bayern Múnich se pronunció tras el paseo del Junior de Barranquilla en la final ante Deportes Tolima. Fue un contundente 4-0 en el marcador final que no dejó dudas de su trofeo, con José Enamorado como gran figura y Teófilo Gutiérrez como líder en el camerino.

“Felicitaciones, Junior. Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla”, escribió Bayern Múnich en su cuenta en Español. Las palabras están acompañas con los emojis de estrella y círculos rojo y blanco. Por si fuera poco, desempolvaron una foto de Lucho en sus épocas con el Junior en Colombia.

Lucho fue figura en Junior. Foto: Pantallazo X: @FCBayernES

El posteo suma algo más de 260 mil visualizaciones y ha sido viral en las redes por el sentimiento que expresa la foto de Luis Díaz y el mensaje de felicitación al club de los amores del guajiro. El volante ya se reintegró a los entrenamientos con el gigante bávaro y también se hizo sentir por la estrella 11.