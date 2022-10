La Selección Colombia planea jugar una vez más en 2022; revelaron fecha y rival

Al parecer el 2022 de la Selección Colombia aún no ha terminado. Sin el tiquete al Mundial de Catar, la Tricolor se enfocará en la preparación del próximo ciclo y para eso necesita darle rodaje a esa nueva generación que se encargará de decidir si el amarillo, azul y rojo se ondeará en la cita orbital del 2026.

En principio se pensaba que Guatemala y México iban a ser los últimos rivales del año, no obstante, Ramón Jesurún adelantó hace algunas semanas que el cuerpo técnico le había pedido la posibilidad de programar partidos, a lo que respondieron afirmativamente pensando en noviembre, antes del Mundial, como fecha tentativa.

El principal obstáculo es que esa segunda semana del próximo mes no está catalogada como fecha Fifa, lo que implica que los clubes no estén obligados a prestar a los futbolistas, incluidos los de la Liga Betplay, que para entonces se encontrarán en zona de definición con los cuadrangulares en marcha.

Uno de esos posibles rivales era Italia, sin embargo, el acuerdo se cayó cuando ya estaba muy cerca de concretarse por ambas federaciones. Dado ese impase, la FCF siguió buscando en la lista de no clasificados, encontrando alternativas en Conmebol, donde también hay equipos buscando competencia antes de cerrar el año.

Carlos Antonio Vélez, periodista cercano a Jesurún y su grupo de trabajo, informó este sábado que la Tricolor ya tiene todo muy adelantado con una selección sudamericana para encontrarse con Estados Unidos como sede. “Oído a la música. La Selección Colombia jugaría en noviembre un amistoso en EU contra Paraguay. Están en negociaciones”, afirmó. el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

Vélez no terminó su mensaje sin dejar una ‘pulla’ sobre los jugadores que podrían ser incluidos en una eventual convocatoria para el mes que viene. “Las preguntas flotan... ¿llamarán nuevos?, ¿los de los microciclos?”, se cuestionó.

“¿Irán los del “club de amigos”, los mismos que nos eliminaron de Catar? Se reciben apuestas”, terminó el mensaje del periodista, que se ha mostrado bastante reacio a la presencia de James Rodríguez, Falcao García, David Ospina y compañía en este nuevo periodo bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Atención!Oído a la música.@FCFSeleccionCol jugaría en Noviembre un amistoso en EU contra Paraguay ..están en negociaciones y las preguntas flotan.. llamarán nuevos? los de los microciclos ? irán los del “club de amigos”,los mismos q nos eliminaron de Catar? Se reciben apuestas!!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 15, 2022

Contra los “embalsamados”

El ‘picante’ comentario de Vélez tiene relación directa con el análisis que hizo luego de la victoria sobre México en California, día en el que el ingreso de Luis Sinisterra y Jorge Carrascal, en lugar de Falcao y James, le cambió la cara al equipo, a punto de remontar un 2-0 en contra y mostrar un fútbol mucho más rápido e impredecible.

“Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Ya los trotones, los embalsamados, las antigüedades no van más”, lanzó en su primera frase para el programa Planeta fútbol. “El veterano que esté bien, que juegue. Si aquí tuviéramos a Luka Modric, titular, y Asprilla, Carrascal y los demás me esperan. Si tuviéramos a Karim Benzema, titular, y usted Borré, Durán y Estupiñán me esperan. ¿Pero con los que estamos trayendo? Por favor”, continuó.

Luis Sinisterra celebra su doblete frente a México el pasado martes 27 de septiembre - Foto: AP

Tan mal se vieron James, Falcao y los demás experimentados, que Vélez se cuestionó si Néstor Lorenzo los había puesto para tener más razones de no incluirlos en futuras convocatorias. “A mí me cuesta muchísimo que unas cosas tan claras no se entiendan. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? Imposible, ya pasaron, al contrario, a mí me da mucha pena”, dijo mientras se llevaba las manos a la cara.

“El equipo juega a una velocidad con los veteranos y a otra velocidad con los pelados”, reiteró felicitando al cuerpo técnico por el equipo que conformó para la segunda parte y que terminó remontando el resultado para el 3-2 final que selló un buen inicio para Lorenzo, con dos victorias en dos partidos jugados hasta ahora.