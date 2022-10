La Selección Colombia se mete en un lío para el amistoso ante Paraguay; buscan soluciones

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

La Selección Colombia de mayores despedirá el año 2022 con un amistoso más confirmado frente a Paraguay. Para Néstor Lorenzo, entrenador de la Tricolor, este es un duelo positivo para seguir viendo herramientas que le puedan aportar al próximo ciclo mundialista, sin embargo, se enfrenta a un problema mayúsculo por la fecha elegida para el partido.

El 19 de noviembre, un día antes del arranque del Mundial de Qatar, la Selección estará en Fort Lauderdale disputando un partido ante el seleccionado guaraní, otro de los eliminados en las clasificatorias de la Conmebol. El juego servirá como complemento de lo visto ante Guatemala y México en septiembre, aunque esta vez es improbable que pueda contar con todos los que tiene en mente para la convocatoria.

Microciclo de la Selección Colombia en Barranquilla - Foto: Federación colombiana de Fútbol

Al no ser una fecha Fifa, los clubes europeos y de todo el mundo tienen plena potestad de no prestar a sus jugadores, que para entonces se encontrarán con una o dos semanas de inactividad por el parón de las principales ligas. Los únicos que tienen obligación de prestar sus futbolistas son los que reciban la notificación de ser tenidos en cuenta para el Mundial, algo que no aplica ni para Colombia, ni para su similar de Paraguay.

Lorenzo habló al respecto de esta situación en rueda de prensa y aseguró que su plan es contar con el grueso de la nómina, aunque dependerá de lo que tengan en mente los clubes, teniendo en cuenta que en la pasada doble fecha de amistosos se dieron varias lesiones de larga duración como la de Ronald Araujo con Uruguay y Thibaut Courtois con Bélgica, entre otros.

Es posible que varios de los que quiera tener Lorenzo para dicho amistoso reciban un ‘no’ del equipo de procedencia, lo que complica la conformación de un equipo compuesto por los jugadores que el cuerpo técnico contempla como la base de cara al próximo mundial.

Y de la Liga Betplay tampoco

“Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en Fecha Fifa, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones”, dijo el entrenador en la rueda de prensa que concedió este miércoles 19 de octubre.

“La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria. Cuando me ofrecen un partido, yo lo analizo y trato de ver con qué jugadores puedo contar. Competir siempre nos ayuda a ver como estamos parados y como vamos con el trabajo”, completó.

Al no tener claro si podrá contar con la totalidad de jugadores de Europa, o el extranjero en general, Lorenzo tendría que echar mano del fútbol colombiano, de esos que ha llamado a los microciclos, sin embargo, allí también se enfrenta a otro problema por resolver, pues varios de ellos se encontrarán en plena definición de los cuadrangulares.

Echando un vistazo sobre las fechas estipuladas por Dimayor al principio de este semestre, queda al descubierto que cualquier jugador llamado a ese partido con Paraguay, que este clasificado entre los ocho, se perdería un mínimo de dos partidos o hasta tres si la Tricolor consigue el otro amistoso que anda buscando.

Teniendo como referencia el juego del 19 de noviembre, se supone que la Dimayor programará partidos para la semana del 16 y el fin de semana del 20, dos jornadas en las que los futbolistas convocados ya deberían estar haciendo trabajos con la Selección en Estados Unidos y correrían la misma suerte de Millonarios, que tuvo de baja a Andrés Llinás y Álvaro Montero en un par de choques de liga y por poco en la final de la Copa Betplay.

Viendo este panorama, Lorenzo tendrá la tarea de enviar correos y hablar con entrenadores, antes de sacar esa lista de convocados que no se antoja muy fácil de elaborar, mucho menos al no tener el amparo de la Fifa, que intercede por las selecciones cuando se trata, exclusivamente, de las fechas de su calendario.