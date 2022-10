Néstor Lorenzo se hartó de las críticas y explicó para qué sirven sus microciclos en la Selección Colombia

La sede deportiva de la Selección Colombia en Barranquilla vivió este miércoles su segundo día de trabajos al mando del técnico Néstor Lorenzo, quien ha cumplido a cabalidad su palabra de relacionarse con jugadores del medio local, buscando opciones que le puedan aportar a la base ya conocida por todos en los primeros amistosos que dirigió en Estados Unidos.

A principios de este mes, Lorenzo ya había hecho un microciclo con resultados exitosos, según su entorno, sin embargo, todavía le faltaba ver otras piezas que por alguna razón no pudieron atender el llamado, sumando a aquellos que ya no tienen competencia en la MLS y se les facilitó viajar hasta la casa de la Selección.

Después de la segunda jornada, de las tres que comprenden este esquema, el técnico argentino concedió una rueda de prensa en la que habló de los convocados, tocó el tema del amistoso frente a Paraguay en noviembre y salió en defensa de los microciclos, como extensión de una idea plasmada en la Tricolor desde que estuvo con José Pékerman como asistente técnico.

Al respecto de las críticas sobre los frutos de este llamado, Lorenzo asegura que no se hace pensando en Paraguay, sino en tener mayores argumentos para llamar a un jugador de la Liga Betplay, más allá de que la rompa o no con su club de procedencia. “Nos sirven para tener un conocimiento del fútbol local, ver en qué nivel estamos, intercambiar datos con los clubes, hacer un seguimiento al rendimiento y al físico. Todo sirve para mejorar”, explicó.

“Cuando programamos los microciclos en julio, todavía no estaban los partidos de Paraguay y Estados Unidos por lo que no tenían ese objetivo. Se programaron en las semanas donde no había competencia entre semana, se habló con varios técnicos de primera división”, completó.

Para el cuerpo técnico es valioso tener tres días de trabajo con futbolistas que en el futuro pueden aportar, aunque algunos de ellos no sean tenidos en cuenta para los amistosos o competencia oficial. “La idea era generar un sentido de pertenencia, una identidad y crear un proceso en Selección con jugadores que tienen proyección por más de que no jueguen en sus clubes. Tenemos la posibilidad de trabajar con estos muchachos que tienen futuro, pero no sabemos en qué momento los necesitaremos”, indicó Lorenzo.

Primero se pensó que los duelos ante Guatemala y México eran los últimos del año, sin embargo, el propio entrenador pidió alguna prueba más de fogueo antes de dar por finalizado el 2022. El problema para el duelo ante los paraguayos es que no hace parte del calendario Fifa, por lo cual los clubes europeos no están obligados a prestar sus futbolistas, razón por la que la presencia de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y los demás que juegan en el exterior no está asegurada.

Pero en la Liga Betplay también estarán en zona de cuadrangulares para esas fechas, situación que complica la lista a publicarse a principios del otro mes. “Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en Fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones”, dijo el entrenador.

“La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria. Cuando me ofrecen un partido, yo lo analizo y trato de ver con qué jugadores puedo contar. Competir siempre nos ayuda a ver como estamos parados y como vamos con el trabajo”, apuntó.

Cabe recordar que el amistoso se disputará nuevamente en territorio estadounidense el sábado 19 de noviembre, un día antes del arranque del Mundial con el duelo entre Ecuador y Qatar.