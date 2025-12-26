La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Este viernes, 26 de diciembre de 2025, se llevó a cabo un solo partido en el tradicional Boxing Day inglés. Manchester United recibió en Old Trafford a Newcastle, por la apertura de la fecha 18 en Premier League.

Los diablos rojos de Manchester ganaron por 1-0 a Newcastle, gracias al gol de Patrick Dorgu a los 24′ del primer tiempo. Fue un verdadero golazo, donde Dorgu no dejó caer el balón, le pegó de zurda y venció al portero visitante, Aaron Ramsdale, para desatar el delirio en el Teatro de los Sueños.

GOLPEARON LOS RED DEVILS: Dorgu tomó un rebote, definió a la perfección y marcó un GOLAZO para el 1-0 del Manchester United vs. Newcastle.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0NnI9XkAwX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2025

Fue un partido de ida y vuelta, donde Newcastle nunca dejó de atacar y trató de remontar la situación para reducir distancia. Sin embargo, la falta de puntería de sus jugadores evitó la hazaña.

Tabla de posiciones en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle del Boxing Day

Manchester United se coloca en el quinto puesto de la tabla de posiciones en Premier Legaue con 29 puntos. Alcanza a Liverpool, aunque a los reds de Anfield aún le queda jugar esta fecha. Arsenal es líder (39), seguido por el City (37) y Newcastle se estanca 11 (23).

La jornada 18 de la Premier League seguirá este sábado 27 de diciembre, a partir de las 7:30 a.m. (hora colombiana). Nottingham Forest recibirá al Manchester City, donde los locales atraviesan un luto importante por la muerte de John Robertson.

Más partidos destacados de la jornada tienen como protagonistas a Liverpool recibiendo a Wolves, Chelsea contra Aston Villa en Stamford Bridge y Crystal Palace vs. Tottenham.

Manchester United supera al Newcastle en el tradicional Boxing Day de Premier League. Foto: Getty Images

Datos que dejó el Manchester United vs. Newcastle

Marcador final : Manchester United 1 - 0 Newcastle

: Manchester United 1 - 0 Newcastle Fecha : 26 de diciembre de 2025 (jornada 18 de la Premier League)

: 26 de diciembre de 2025 (jornada 18 de la Premier League) Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Alineaciones:

Manchester United: Senne Lammens; Lisandro Martínez, Ayden Heaven, Luke Shaw; Diogo Dalot, Manuel Ugarte Ribeiro, Casemiro, Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha, Benjamin Sesko. DT: Ruben Amorim.

Newcastle: Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär, Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Jacob Murphy, Anthony Gordon; Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.