La última tabla de posiciones de Champions League de 2025 tras paseo del Bayern, susto del Barcelona y resurgir de Liverpool

Parte de la sexta fecha de Champions League se jugó durante este martes, 9 de diciembre, con resultados que movieron la tabla de posiciones que sigue liderando cómodamente Arsenal.

Si bien Bayern Múnich es colíder con los mismos puntos, una mejor diferencia de gol y la falta de un partido por jugar de los de Londres, los harían retomar el liderato en solitario esta misma semana.

Este miércoles, los de Mikel Arteta y compañía no tendrían líos para acabar el 2025 con puntaje perfecto. Su rival en condición de visita es Brujas, desde las 3:00 p.m. (hora Colombia).

Bayern retoma su andar

Pese a empezar por detrás en el marcador, Bayern remontó 3-1 contra el Sporting Portugal en Múnich, durante la 6ª jornada de Liga de Campeones, resultado que acerca a los alemanes a octavos de final de la competición.

Dos semanas después de encajar en la cancha del Arsenal su primera derrota de la temporada, los bávaros alcanzaron los 15 puntos de 18 posibles. Se hacen así con la segunda posición provisional, solo por detrás de los Gunners, único equipo todavía invicto en Champions, que visita el miércoles a Brujas.

Los alemanes, que se vieron por detrás en el marcador luego de un gol contra su portería de Joshua Kimmich (54′), remontaron en cinco minutos, gracias a Serge Gnabry (65′) y Lennart Karl (69′). Jonathan Tah (77′) aseguró la victoria en la recta final del encuentro.

Bayern Múnich, sin Luis Díaz, pudo vencer a Sporting de Lisboa. | Foto: AFP

En enero, el Bayern terminará la fase de grupo único contra el Union Saint-Gilloise belga y el PSV Eindhoven neerlandés, con la certeza de que dos victorias sería sinónimo de clasificar directamente a octavos de final.

Si logran además mejorar su diferencia de goles, los bávaros podrían optar a una de las dos primeras posiciones, que asegura disputar en su cancha todos los partidos de vuelta durante la fase de eliminación directa, semifinales incluidas.

Para esos dos partidos, el entrenador Vincent Kompany podrá volver a contar con los servicios del colombiano Luis Díaz, luego de haber cumplido sus dos partidos de suspensión contra Arsenal y Sporting tras su tarjeta roja recibida contra el París Saint-Germain por una durísima entrada a Achraf Hakimi.

Barça remonta

En su vuelta por Champions League al Camp Nou, el equipo catalán sufrió más de lo esperado para sacar adelante el marcador ante los alemanes de Eintracht Frankfurt.

Fue el francés, Jules Koundé, el que le permitió a los suyos pasar de un 0-1 de contra, a un 2-1 en el último tramo de partido. Dicha victoria fue la tercera en lo corrido de la presente e irregular campaña que llevan los dirigidos por Hansi Flick.

Liverpool se levanta

Hasta el minuto 88 el Liverpool pudo hacerse con los tres puntos que le cesan el mal momento que vive tanto en Champions, como en Premier League. Fue el húngaro, Dominik Szoboszlai, el encargado de anotar el único gol del juego ante Inter, en Milán.