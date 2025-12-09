Bayern Múnich vuelve a tener la ausencia de Luis Díaz en Champions League durante este martes, 9 de diciembre, en su juego ante Sporting de Lisboa, en el que Luis Javier Suárez sí estará de entrada con los de Portugal.

A pesar de que la UEFA redujera la sanción del guajiro a dos fechas tras la expulsión por falta a Hakimi, en el duelo de hace un par de jornadas ante PSG, a Lucho aún no le alcanzó para estar a disposición del entrenador, Vincent Kompany.

El belga, si estuviese el colombiano, con seguridad lo hubiera puesto de inicialista. Sin embargo, ante esa baja obligada tuvo que echar mano a otros nombres del plantel como el joven talento de 17 años, Lennart Karl.

Este es el once que decidió Kompany para este martes: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane.

Dicho once es uno de gala también para los bávaros, dado que cuentan con los otros dos inamovibles del ataque desde el inicio de la temporada 2025/2026.

Para Bayern el cruce ante los lusos es uno de suma importancia, pues deberían volver a la victoria luego del traspié que fue perder en la jornada pasada, por primera vez, ante Arsenal.

En dicho duelo ante los londinenses, los inconvenientes para hacerle frente al cuadro inglés fueron evidentes. Además de eso, Neuer erró en un par de situaciones puntuales, que terminaron por desencandenar en goles para el rival.

A pesar de haber caído en la jornada anterior, los de Múnich siguen pegados a la cima de la tabla de posiciones que luchan con Arsenal y PSG. Hasta antes de la fecha 6, Bayern contaba con 12 puntos de 15 posibles.

Kompany mima a Lucho Díaz

Díaz Marulanda es una máquina de fútbol total en Bayer Múnich. Desde Liverpool llegó con un nivel físico envidiable, mismo que su entrenador le resaltó tras los primeros días al servicio de los alemanes.

Fue tal el tanque mostrado por el guajiro, que desde que arrancó la actual campaña, hasta ahora, no hubo descanso para el colombiano por disposición del cuerpo técnico. Ahora, que nuevamente tuvo que pagar una sanción, fue que a Lucho se le vio ausente.

Vincent Kompany abre la puerta a descansos a Luis Díaz a finales del 2025. | Foto: Getty Images

En este tramo del año, para Kompany ya le es justo dar algunos días de descanso a su estrella. Justificando su decisión, en una de las últimas ruedas de prensa aseveró: “Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso”.

“Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, recalcó de los días de descanso que habrá para el hombre de mejor momento de Colombia en Europa.

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días”, avisó el entrenador para no generar rumores futuros.

Aunque Díaz vaya a tener algún tiempo de recuperación, el DT avisa que descanso total no habrá. En casa deberá responder a obligaciones impuestas por Bayern.