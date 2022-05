Le preguntaron a Guardiola sobre Haaland y su respuesta fue la más inesperada

Medios ingleses no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar al DT sobre el gran fichaje que prepararía el Manchester City.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, explicó este martes que no podía comentar las informaciones sobre un traspaso inminente del delantero noruego Erling Haaland, por orden de su club y del Borussia Dortmund, equipo actual de Haaland.

“El Borussia Dortmund y el Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté totalmente concluido”, respondió en una rueda de prensa, antes del partido aplazado de la 33ª jornada de Premier League, el miércoles en Wolverhampton.

“No puedo decir nada. Lo siento. Tendremos tiempo de hablar de ello más adelante”, añadió, precisando bien que no es que no quisiera hablar, sino que no podía.

El lunes, la prensa británica había afirmado que la oficialización de la llegada de Haaland sería hecha en el curso de la semana y que el jugador ya había pasado incluso la visita médica. Borussia Dortmund, donde el noruego juega desde principios de 2020, había indicado el mismo día haber dado la jornada libre a Haaland para “resolver asuntos personales”.

City deberá pagar 75 millones de euros (79 millones de dólares), el monto de su cláusula de rescisión, para fichar al jugador, pero según la prensa, añadiendo comisiones diversas, la prima por la firma y el contrato de 5 años que prevé un salario de 25 millones de euros (26,3 millones de dólares) por año, la transacción se elevaría a unos 250 millones de euros (263 millones de dólares).

Llegó a oídos de Klopp

En medio de los rumores sobre una oficialización inminente del traspaso del noruego Erling Haaland al conjunto ciudadano, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, estimó este martes que las sumas gastadas pondrán el mercado “a otro nivel”.

“Si Erling Haaland se va con ellos, ciertamente no les va a debilitar, absolutamente no”, admitió el alemán en una entrevista a Sky Sports. “Creo que se habla ya bastante de este traspaso. Sé que hay muchas conversaciones respecto al dinero, pero este traspaso pondrá el mercado a otro nivel”, predijo.

El exfutbolista Jan Aage Fjortoft, comentarista habitual en la prensa y cercano a la familia Haaland había escrito incluso en su cuenta Twitter que “la decisión final ha sido tomada. Erling Haaland va a jugar en el Manchester City la próxima temporada. El clan Haaland informó de ello al Real Madrid y al Bayern Múnich la semana pasada. Estas últimas semanas han sido dedicadas a los detalles del contrato”, añadió.

Varios equipos como Barcelona y Real Madrid estaban en carrera por fichar al goleador - Foto: AP

La prensa, sobre todo británica, afirmó también que había pasado su visita médica y que solo le quedaba prácticamente al City activar la cláusula de rescisión del jugador. Un suma casi moderada para un talento así y vistos los precios actuales en el mercado, pero a pagar en una vez, algo raro en transacciones tan importantes.

Con 85 goles en 88 partidos desde que llegó al Borussia Dortmund procedente del RB Salzburgo austríaco, en enero de 2020, Haaland es, a sus 21 años, uno de los jugadores más solicitados y su traspaso será uno de los más importantes del período estival. Real Madrid y Barcelona también estuvieron en la carrera por Haaland, sin embargo, fueron esas altas comisiones y el valor agregado a los 75 millones que pedía la familia del goleador que decidieron bajarse de la puja y dejarle servido el fichaje a los multimillonarios de Abu Dabi que no tienen miedo a hacer inversiones de este calibre.

En todo caso es un refuerzo deseado por Pep Guardiola, que había intentado en vano hacer venir a Harry Kane desde el Tottenham la temporada pasada, para tener un verdadero nueve en lugar de Sergio Agüero, que quedó libre al final de su contrato y terminó aterrizando en España.

Con información de la AFP.