Lesión abruma a Real Madrid para Champions y a Francia para el amistoso ante Colombia: lamento total

Real Madrid y Francia no tienen paz con las lesiones. En las últimas semanas varios de sus jugadores han vivido cuestiones de salud que los ponen en duda de cara a duelos importantes en Champions League, así como los amistosos venideros de la fecha Fifa.

Uno de los últimos en sufrir una cuestión médica fue Ferland Mendy, según lo dio a conocer el conjunto blanco. Este elemento se perdería, en primera medida, la vuelta de los octavos de final con Manchester City y los compromisos preparatorios ante Colombia y Brasil de fin de mes.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Su evolución está pendiente”, fue el reporte oficial del cuadro blanco en su portal web.

Larga lista de lesionados del Madrid

Un extenso listado de lesiones han golpeado al Real Madrid en las últimas semanas. Adicional al caso de Mendy, Álvaro Arbeloa ha tenido que sortear otros siete casos, entre los que están figuras como Mbappé, Bellingham y Rodrygo.

Kylian Mbappé y Mendy (izquierda) en una práctica del Real Madrid. Foto: AFP

Todos los lesionados del Real Madrid:

Kylian Mbappé - Esguince de rodilla

Jude Bellingham - Lesión en el tendón de la corva

Rodrygo - Rotura de ligamento cruzado y menisco

Dani Ceballos - Rotura en sóleo de la pierna derecha

David Alaba - Lesión en la pantorilla

Éder Militao - Lesión muscular en el bíceps femoral

Álvaro Carreras - Lesión en el isquio derecho

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Vale recordar que en la ida de los octavos Federico Valverde jugó un partido magistral que se le sirvió a los blancos para encaminar la serie por 3-0. Ahora, en Manchester, el cuadro merengue deberá certificar el paso a la siguiente instancia. Dicho juego se llevará a cabo el próximo 17 de marzo, desde las 3:00 p.m.

Francia iría mermada ante Colombia

Por las lesiones que están teniendo varias de las figuras de los europeos, el próximo 29 de marzo sí se podría ver una nómina mermada de Francia vs. Colombia en el amistoso Fifa que está programado para dicha fecha.

A los líos que presenta Mbappé, hace unos días se le sumó la baja de Eduardo Camavinga, del Madrid, quien no viajó con la delegación para el duelo del fin de semana de semana pasado por LaLiga, ante Celta de Vigo.

Eduardo Camavinga ha recaído en lesiones y podría salir del Madrid en el próximo mercado de pases. Foto: NurPhoto via AFP

Según dieron a conocer medios españoles, el volante francés solo completó un par de sesiones a lo largo de la semana. Si bien ya dejó atrás unos fuertes dolores dentales que tenía, el haber hecho pocas prácticas lo sacó de la citación por parte de Álvaro Arbeloa.

Esos malestares bucales de los que se habla han sido una constante en el último tiempo para Camavinga. En caso de que se le mantengan, Didier Deschamps, DT de Francia, tendría que buscar otro nombre para llamar en la convocatoria que está por salir.

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Barcelona, quien también tiene un francés en sus filas como lo es, Jules Koundé, también se reportó como lesionado hace unas cuantas semanas.

“Lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo”, fue el reporte entregado por los servicios médicos.