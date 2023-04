Líder de la barra de Once Caldas da la cara tras los hechos violentos en el Palogrande: “no aguantamos más”

Si por un lado llueve, por otro no escampa, así se ha vivido la situación en la ciudad de Manizales ante el mal momento del Once Caldas. El cuadro blanco, aquel que fue un día campeón de América, en la actualidad vive una crisis profunda que lo tiene muy cerca de jugar en la segunda división del fútbol colombiano en 2024.

La dura derrota sufrida el pasado martes con Alianza Petrolera, puso una estocada más al presente en la tabla del descenso, quedando en la casilla 18 con un promedio de 1,13.

Once Caldas vs Alianza Petrolera - Foto: Once Caldas.

La agravante situación ha llevado al desespero a sus hinchas, que en dicho juego expresaron su molestia invadiendo la cancha. Aunque en principio se buscó no dejar que los aficionados pasaran hasta la cancha, la furia fue incontrolable y se vieron a algunos aficionados llegar a centímetros de los jugadores, quienes recibieron golpes y patadas, además de agresiones verbales.

Además de estos actos, en la previa de este duelo, los mismos hinchas también protagonizaron una tensa situación atacando el bus del equipo con piedras.

Por otro lado, en las calles aledañas al escenario se pudo ver el piso lleno de sangre, algo que se tomó como una cruel amenaza en contra de directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Al conocerse estas fotos, varios hinchas reaccionaron en redes sociales, aplaudiendo el actuar de los vándalos que atacaron el bus del equipo que pudieron causar una tragedia.

El bus que transportaba el equipo blanco, fue abordado para ser vandalizado. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @ClasiquerosFPC

El líder de la barra responde

Tras los hechos ocurridos en el estadio Palogrande, los hinchas también se enfrentaron a la fuerza pública, causando graves daños en las inmediaciones del escenario.

Bajo este panorama, Juan Sebastián Gómez, que es representante a la Cámara y líder de la barra Holocausto Norte, habló de lo que pasó ese día en el estadio. El hincha aseguró que la gente perdió la paciencia con el equipo, lo que generó el caos.

“La gente no aguantó más, no solo la de la barra, sino de otras tribunas. Fue un momento de desespero porque se ven a las puertas del descenso”, le dijo Gómez al diario La Patria. Y agregó: “Nada ha valido y hemos hecho reuniones con directivos, técnicos y jugadores, así como protestas pacíficas y la situación no aguanta más”.

Hinchas de Once Caldas entraron furiosos al campo para reclamar por la situación del equipo. - Foto: Captura de pantalla: @LeagueOfi

Grave denuncia

Luego de varios días de la tensa situación, desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se realizó una fuerte denuncia. Por medio de su presidente, Carlos González Puche, se manifestó que cuatro jugadores del equipo fueron atacados por parte de los hinchas.

Además, uniformados de vigilancia privada recibieron agresiones de los desadaptados; González Puche pidió más compromiso a la Policía.

“Si bien la vigilancia corresponde al particular, la Policía tiene que estar pendiente cuando hay riesgo grande, como pasó en Manizales. Se conocía que era un partido álgido y cuatro jugadores del Once Caldas fueron agredidos con puñales y también fue agredida la vigilancia privada porque no tiene la capacidad legal para restringir”, dijo en charla con Caracol Radio.

Además de esta denuncia, Puche realizó un fuerte llamado a los hinchas, catalogando su actuar como “inadmisible”.

“No es admisible –bajo ningún punto de vista– que se conviertan, por el rendimiento deportivo, en jueces y prácticamente condenen al destierro a jugadores como lo han hecho, atenten contra sus vidas, atenten contra los vehículos, vayan a los lugares de entrenamiento a amenazar como pasa en el Deportivo Cali y el Quindío”, agregó.