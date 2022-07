Liga Betplay: así se jugará la primera fecha del Torneo Finalización

Luego de que Atlético Nacional se coronara campeón del torneo de inicio de la Liga Betplay, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la primera fecha de la competencia para el segundo semestre de 2022.

Los primeros equipos que le darán el inicio a esta temporada de fútbol serán el Unión Magdalena y Once Caldas, quienes jugarán el próximo jueves 7 de julio a las 4 de la tarde en el estadio de Sierra de Nevada de Santa Marta.

El mismo jueves se realizará el encuentro Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:05 de la tarde.

Finalmente, en la noche del siete de julio se jugará el partido Patriotas FC vs. Junior FC a las 8:10 de la noche en el Estadio La Independencia.

El sábado 9 de julio el Envigado FC recibirá al América de Cali a las 3:15 de la tarde en el Polideportivo Sur.

Nos permitimos informar el Fixture de la Fase I por la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2022. Conoce todos los detalles en el link 👇https://t.co/doogjOPK5r pic.twitter.com/eWNSWWpdHT — DIMAYOR (@Dimayor) June 28, 2022

Además, Millonarios estará en su casa recibiendo al Deportivo Pasto a las 6 de la tarde en el Estadio El Campín.

Por su parte, el siguiente partido lo debutará el actual campeón, Atlético Nacional, contra el Cortuluá en el Estadio Atanasio Girardot. El encuentro tendrá lugar el domingo 10 de julio a las 6:10 de la tarde.

También jugarán la Equidad vs. Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Techo a las 2 de la tarde.

El Deportes Tolima jugará a las 8:15 de la noche contra Independiente Medellín en el Estadio Manuel Murillo Toro.

La Dimayor no entregó aún las fechas de los partidos del Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas (en el estadio Alfonso López) y Deportivo Cali vs Jaguares FC en el Estadio Deportivo Cali.

Los encuentros programados se podrán ver a través de la señal de Win Sports y Win+.

La programación está corriendo para los 18 equipos, ya que con el Mundial de Fútbol de Catar 2022, hay premura para que los encuentros se realicen rápidamente.

Programación fechas 2 y 3

La Dimayor también reveló la programación de los partidos de la segunda y tercera fecha:

FECHA 2

12 de julio

Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +

Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

13 de julio

Cortuluá vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/ Win+

Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/ Win+

Once Caldas DAF vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

14 de julio

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/ Win+

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: Por definir

Estadio: Pascual Guerrero

FECHA 3

16 de julio

Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

La Equidad vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +

17 de julio

Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

18 de julio

Unión Magdalena vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Once Caldas DAF vs Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

21 de julio

Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucarmanga vs América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López