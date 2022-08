Liga Betplay: estos serán los horarios de los partidos del fin de semana por la fecha 8

La octava fecha de la Liga Betplay Dimayor arrancó este viernes 19 de agosto con los partidos Envigado vs Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali en la ciudad de Barrancabermeja. La fecha continuará con cuatro partidos el sábado, tres el domingo y uno el lunes para cerrar la fecha.

Este sábado 20 de agosto a las 2:00 de la tarde abrirán la jornada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira y Cortuluá. A las 4:05 de la tarde continuarán la fecha en el estadio la Independiente de Tunja Patriotas recibiendo a las Águilas Doradas de Rionegro.

Ya sobre las 6:10 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el líder del campeonato Millonarios recibirá a Jaguares de Córdoba con el objetivo de mantenerse en la cima de la tabla. Finalmente, a las 8:15 de la noche cerrarán la jornada Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

El domingo 21 de agosto se abrirá la jornada con el partido más importante de la fecha. En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, sobre las 3:30 de la tarde, el América recibirá al Junior de Barranquilla, que viene con una seguidilla de triunfos, que incluyen la clasificación a semifinales de Copa Colombia eliminando a Atlético Nacional en Medellín.

Posteriormente, en Santa Marta, a las 5:35 de la tarde, el Unión Magdalena, que viene de clasificar a semifinales de Copa Colombia, recibirá al Atlético Nacional que buscará rápidamente levantarse del golpe sufrido luego de la eliminación a manos del Junior de Barranquilla el pasado jueves.

La jornada dominical la cerrarán a las 7:40 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Deportes Tolima que buscará sacudirse de su mala racha enfrentando a la siempre complicada Equidad. La fecha terminará el lunes 22 de agosto a las 8:00 de la noche con el juego entre el Deportivo Pasto y Once Caldas en el estadio Libertad de la capital nariñense.

Ni Nacional, ni Santa Fe, ni Junior, ni el Once Caldas: Giovanni Moreno tomó una decisión definitiva

En la final del fútbol colombiano contra Tolima, Gio fue el elegido para acompañar a Hernán Darío ´El Arriero´ Herrera a la rueda de prensa en la que reveló detalles de su contrato, las dificultades de Aldair Quintana y el sueldo que devengaba su entrenador.

“Es el DT campeón y es el que menos gana del fútbol profesional colombiano”, aseguró ante la prensa.

Esta última declaración causó que los dueños del equipo verde de Antioquia decidieran echarlo del club, sin posibilidad de renovar o estar en la Copa Libertadores. Desde entonces, el volante de 36 años sonó para llegar al Junior de Barranquilla, Envigado, Once Caldas, Rionegro y Santa Fe.

“Tengo que mirar a ver qué voy a hacer, todavía no sé dónde voy a jugar. Espero que si voy a Junior, que la gente no me crucifique, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan, entonces que tenga la posibilidad de seguir jugando, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”, dijo en un Instagram live al líder de la barra de LDS, Felipe Muñoz.

En las últimas horas, SEMANA conoció que Eduardo Méndez lo llamó para ofrecerle llegar al cardenal y Giovanni decidió darle un no definitivo además de decirle adiós al fútbol.

La nueva novela del jugador se dio justo un día después de la eliminación de Nacional con Junior en Copa Betplay, partido en el que Juan Cruz Real le bajó de nuevo el pulgar.

Con su retiro, se pone fin a horas de expectativa por varios hinchas de los clubes que confiaron en el periodista ‘Pacho’ Vélez en La Jugada de RCN Radio, quien manifestó que el mediapunta ya tiene “todo arreglado” con su nuevo club.