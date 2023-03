Ligas de fútbol de Rusia y Ucrania reanudan actividades en medio de la guerra

Un año después de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania y de que el fútbol en esos dos países fuera suspendido por cuenta de la guerra, este viernes 3 de marzo se reanudarán ambas ligas, aun en medio del conflicto entre ambas naciones. Cabe señalar que en este último país los compromisos ya habían regresado, pero con restricciones para el público y con eventos, únicamente, en la capital.

Cuando se obligó a la para, en Rusia el Zenit marchaba como sólido líder, mientras que en Ucrania, la tabla de posiciones era comandada por el Dnipró-1; ahora, a pocos días del triste aniversario, se ha anunciado que el duelo entre el Kryvbas y el Kolos será el que marque el regreso del fútbol al país de Volodimir Zelenski.

Las acciones tendrán lugar en un pequeño estadio que no permite un aforo mayor a 3.000 personas en la ciudad de Kryvyi Rih, zona donde nación el mandatario ucraniano.

Por su parte, el líder Dnipró-1 se medirá al Oleksandria en el Nika Stadium, un complejo que solo permitirá la entrada a 7.000 aficionados.

El tablero LED muestra el mensaje "Football Stands Together" en la parte superior de una bandera de Ucrania antes del partido de la Premier League entre Tottenham Hotspur y Chelsea FC en el Tottenham Hotspur Stadium el 26 de febrero de 2023 en Londres, Inglaterra. - Foto: Getty Images

También vuelve el fútbol a Rusia

En Rusia el líder es el Zenit y le saca una ventaja de seis puntos al Spartak Moscú. Durante los fichajes de invierno sumó al defensa central brasileño Roberto Renan, quien venía teniendo un destacado papel en el Corinthians de su país.

El Spartak también aprovechó la ventaja de fichajes para sumar piezas importantes a su escuadra como el central paraguayo Alexis Duarte, quien llega del Cerro Porteño; y el defensa portugués Tomás Tavares, que venía jugando en el Basilea.

El Dnipro-1 es el sorpresivo líder de la liga ucraniana. (Photo by Patrick Goosen/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images) - Foto: Getty Images

Noël Le Graët renuncia a la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol tras acusaciones de acoso sexual

El presidente del fútbol francés, Noël Le Graët, renunció tras meses de acusaciones de acoso sexual y psicológico, informó un miembro de la Federación Francesa de Fútbol.

Le Graët, de 81 años, estuvo al frente de la federación por 11 años, un período en el que la selección masculina de fútbol ganó el Mundial de 2018 y fue finalista en la Copa del Mundo que se celebró en Qatar el año pasado.

Su renuncia llega 13 días después de la publicación de una investigación gubernamental llevada a cabo por la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGESR), que concluía que el comportamiento de Le Graët era “incompatible con el ejercicio de las funciones y la exigencia de ejemplaridad que está unida a su cargo”.

Este informe señalaba las “opiniones públicas fuera de lugar” y el “comportamiento inapropiado hacia las mujeres” en especial a través de “mensajes de texto ambiguos para algunos y con un carácter claramente sexual para otros”, e “invitaba a las instancias federales a examinar esta situación aplicando los dispositivos recogidos en los estatutos”.

Finalmente, ha sido el propio Noël Le Graët quien anunció su dimisión al comité ejecutivo. El vicepresidente Philippe Diallo ocupará el puesto como interino.

Otra investigación de la revista So Foot ya había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente por medio de SMS (mensajes de texto) de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

Las acusaciones de acoso sexual hicieron que Noël Le Graët dejara su cargo de manera oficial. - Foto: Getty Images / Lionel Hahn

La emisora France Inter reveló que “varias mujeres” habían “denunciado en la auditoría la actitud de Noël Le Graët hacia ellas”, algo que fue confirmado por una fuente cercana al asunto.

Según esa radio, una exdirectiva había “mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp” que “no son ilícitos, pero [...] que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos”.

La agente Sonia Souid denunció días atrás en declaraciones al diario deportivo L’Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del ahora expresidente Noël Le Graët.

“Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones”, afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.

“En septiembre de 2014, me llama (Le Graët), me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París”, contó la agente.

“Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: ‘Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas’. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias”, agregó.

Hablando de sus interacciones profesionales en el pasado, la agente explicó que tuvo la sensación de que “a cada vez, lo único que le interesa, y pido perdón por hablar de manera vulgar, son mis dos pechos y mi culo”.