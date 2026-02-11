Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Real Madrid femenino hace historia y tiene a Linda Caicedo como gran protagonista en Europa. El club blanco nunca había vencido al Paris FC y ahora se impuso en la capital francesa con marcador 3-2 y con mucho sabor colombiano. El partido era válido por la ida de los playoffs y ahora se acercan a la clasificación a cuartos de final y un eventual cruce contra FC Barcelona.

Después de dos derrotas y un empate en sus duelos previos ante las parisinas, las jugadoras dirigidas por Pau Quesada conquistaron el estadio de Charlety y ahora deberán conservar la ventaja dentro de siete días en el Alfredo Di Stéfano para meterse por segunda vez en cuartos de la Champions League femenina, donde espera el Barça.

Cabe recordar que el FC Barcelona accedió directamente a cuartos de final por haber terminado entre los cuatro primeros en la fase de liga junto a Bayern Múnich, Chelsea y Olympique Lyon. Real Madrid sueña con la clasificación gracias a una imbatible Linda Caicedo en ataque.

Linda Caicedo celebra su buen actuar ante el París FC. Foto: UEFA via Getty Images

La noche se antojaba complicada para las actuales segundas en la liga española tras el gol local, obra de la eslovena Kaja Korošec de magnífica volea (10′) bajo una lluvia inclemente. Pero la escocesa Caroline Weir (39′), quien ya había marcado en el anterior duelo ante el Paris FC en la primera fase (1-1), y la internacional española Athenea Del Castillo (45′), a pase de Linda Caicedo, voltearon el marcador antes del descanso.

Gol y asistencia de Linda Caicedo en la Champions

La delantera colombiana, muy activa en el ataque de Real Madrid, encontró premio en el minuto 83 al resolver un mano a mano ante la arquera local tras pase de su portera Misa Rodríguez. Talento de Colombia que le sirve al gigante español para estar más cerca de los cuartos de final.

Pese a ello, el equipo español no supo aguantar la ventaja (3-1) y la centrocampista francesa Maeline Mendy marcó el 3-2 que mantiene vivas a las parisinas para la vuelta en Madrid. De esta manera, la serie queda abierta para la vuelta, aunque el club ‘merengue’ tiene todo a su favor gracias a la magia de la delantera colombiana.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LINDA CAICEDO



La colombiana desconfió tras un saque largo de la portera y puso el 3-1 para el Real Madrid sobre el París FC



▶️ Mira la #UWCL en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9JUCwBBG9u — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 11, 2026

En el otro partido del playoff de la Champions de la jornada, el vigente campeón Arsenal dejó prácticamente para sentencia su eliminatoria ante el Lovaina tras vencer 4-0 en Bélgica. Seguramente, firmará un trámite en la vuelta en Londres.