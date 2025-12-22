Los guayos de lujo que usará Cristiano Ronaldo contra Colombia en el Mundial: revelaron fotos

Cristiano Ronaldo vestirá de gala para disputar su último baile en el Mundial. El portugués revivirá sus mejores épocas con los míticos guayos Mercurial Vapor Superfly 1, pero esta vez de color dorado.

Footy Headlines, portal especializado en indumentaria de fútbol, filtró las primeras fotos del calzado que Cristiano utilizará para disputar los partidos de la fase de grupos incluido el de la Selección Colombia programado para el 27 de junio en Miami.

Los guayos son un homenaje a la carrera del astro portugués y a su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo con Portugal.

“Este lanzamiento marca un momento importante: es la primera bota exclusiva de Ronaldo desde la Copa del Mundo de 2022, poniendo fin a una sequía de tres años sin equipamiento personalizado para la superestrella portuguesa”, indica Footy Headlines.

Cristiano Ronaldo pintará de dorado sus pies para buscar la clasificación a dieciseisavos de final. Su debut será contra el ganador del repechaje intercontinental, luego se verá las caras con Uzbekistán y por último enfrentará a Colombia en un duelo que se antoja determinante por el liderato del grupo K.

Estos serán los guayos de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026. Foto: Footy Headlines

Nike Mercurial Vapor Superfly 1 CR7 2026 Foto: Footy Headlines

Detalles de los Mercurial Vapor Superfly 1 CR7 2026

El lanzamiento oficial de estos guayos será en enero de 2026, seguramente con un comercial que tendrá a Cristiano Ronaldo como protagonista.

El color exacto utilizado para este botín es el Metallic Gold Star.

“La bota presenta una parte superior tonal dorada que utiliza los icónicos cordones de tecnología flywire visibles en los costados, idénticos a los del Superfly 1 original lanzado en 2009″, añade el medio citado.

Entre los detalles que más han llamado la atención está la marca de CR7 en la zona del talón, un sello inconfundible del modelo Mercurial que se hizo mundialmente famoso gracias a la carrera del astro portugués.

“Para garantizar un rendimiento excepcional, Nike ha combinado la parte superior retro con la moderna suela Mercurial Vapor 16. La suela luce un efecto cromado en oro metálico”, indicó Footy Headlines.

La filtración de los nuevos guayos de Cristiano Ronaldo ha generado una ola de comentarios en redes sociales. La gran mayoría aplaude el diseño de Nike y cuenta los días para el lanzamiento oficial de esta pieza icónica que probablemente romperá récord en ventas.

Vista frontal de los nuevos guayos de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026. Foto: Footy Headlines

¿Los del gol 1000?

Además de ser unos guayos especiales por el Mundial 2026, también podrían acompañar a Cristiano Ronaldo en su deseo de marcar el milenio de goles.

Actualmente lleva 950 tantos en total y la cuenta regresiva ya empezó. Será en el transcurso de 2026 o comienzos de 2027 que logrará el récord para agrandar su leyenda como futbolista.

Cristiano tiene contrato con el Al-Nassr hasta finales de 2027, lo que le da tiempo de sobra para superar la marca que no ha logrado ningún futbolista en toda la historia.