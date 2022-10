Los memes no perdonaron la remontada de Santa Fe en el clásico ante Millonarios

Un auténtico partidazo de fútbol se vivió este miércoles en la cancha del Estadio El Campín. Millonarios y Santa Fe hicieron de la edición 308 del clásico capitalino una que difícilmente se va a olvidar, aunque eso justamente es lo que necesitan los hinchas azules: pasar la página y pensar en el próximo partido que tienen para asegurar la clasificación a cuadrangulares.

El equipo de Alberto Gamero fue superior durante largos pasajes del partido e incluso llegó a ponerse 2-0 por encima del marcador gracias a los goles de Israel Alba y Yuber Quiñones, sin embargo, la rebeldía de la que habló Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, se impuso para remontar el marcador en solo diez minutos.

Jefferson Rivas acercó a los Leones al 66 con un remate de zurda que pasó por debajo de la humanidad de Álvaro Montero. Al 70 el propio Rivas asistió a Neyder Moreno para igualar a dos tantos y al 76 un pase al vacío fue capturado por Wilson Morelo para marcar el 3-2 definitivo. Aunque Santa Fe terminó con un jugador menos por la expulsión de Jonathan Barboza, se aferró al resultado que lo deja segundo en la tabla de posiciones.

Por supuesto que las redes estallaron al ver la remontada de los cardenales y no le perdonaron a Millonarios el haber tenido el partido en el bolsillo antes de la ráfaga de goles que le arrebataron los tres puntos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Arias volvió a resaltar la actitud de sus jugadores, que venían de ganar al último minuto el pasado domingo frente a Envigado. “Este equipo y estos muchachos han demostrado que son competitivos y normalmente cuando tú necesitas o te hace falta algo, ahí sale la capacidad de revelarse bien”, dijo.

El técnico uruguayo no olvidó su crítica por la frase de que ‘a Millonarios le queda pequeña la liga’ y volvió a dejar un ‘dardo’ al periodista Tito Puccetti. “Solo cuando he salido campeón he ido a la hinchada. Me da vergüenza haber hecho eso hoy. Fui a saludar a mis jugadores, pero es que esa gente vino y no era fácil venir contra el mejor equipo, ya se agrandó un poco la liga, pero no era fácil venir”, lanzó.

Cuando llegó el pitazo final, Arias fue hasta el centro del campo a felicitar a sus futbolistas, pero fue inevitable no acercarse a la eufórica afición que lo recibió con aplausos. “En el clásico anterior llenaron su espacio y alentaron todo el partido. A mí me tocó enfrentar a este equipo y esta hinchada. Estoy reconociendo esos rasgos que me tocaba enfrentar. Son los rasgos de Santa Fe. Está en la genética del santafereño en la tribuna y quiere ver eso en su equipo”, reconoció.

Alberto Gamero, por su parte, quedó molesto con la reacción de sus jugadores ante los tres goles, algo que le queda como enseñanza para lo que falta este semestre. “Se los dije a ellos en el camerino. Tenemos que soportar, eh, no soportar, aceptar las críticas. A lo mejor por ahí por la calle, tendremos algún insulto. Queda una semana muy dura”, señaló.

En nombre del equipo pidió disculpas a la hinchada que empieza a encender alarmas tras dos derrotas de manera consecutiva. “Desde mañana tenemos que ser fuertes. No vamos a dejar caer esto, seguro. Estamos cerca de clasificar, estamos ad portas de una final”, dijo.

Macalister Silva, capitán del cuadro azul, también lamentó el resultado. “Estamos avergonzados con la afición, el cuerpo técnico y los directivos, somos los responsables de esta horrible noche. No supimos reaccionar a los goles que nos hicieron, tenemos que mirar qué pasa, somos los únicos responsables de todo esto”, concluyó.