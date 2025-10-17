Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

Bayern Múnich, con Luis Díaz en su plantilla, se enfrenta este fin de semana a su clásico rival, Borussia Dortmund.

Este sábado, 18 de octubre, desde las 11:30 a.m., al colombiano se le vería en la titular del onceno dirigido por Vincent Kompany.

Después de haber hecho parte de la Selección Colombia en la fecha de amistosos FIFA, el extremo regresó a Europa para ponerse a disposición de su club.

Luis Díaz reacciona tras fallar un gol con la Selección Colombia | Foto: NurPhoto via AFP

Dicho compromiso es un primer ‘round’ por el liderato de la tabla de posiciones que, temporalmente, le pertenece a los de Múnich.

Con 18 puntos, los de Lucho aventajan a su próximo rival; en caso de darse un triunfo extenderían la diferencia a siete y encaminarían desde muy temprano el título.

Kovač se alarma por Díaz y compañía

Niko Kovač es el entrenador del cuadro de Dortmund. Este en la previa del juego no pudo ocultar que su rival es quien lleva la ventaja para el juego de la fecha 7.

“Somos un gran club, hay que decirlo. Pero el Bayern es el campeón histórico. Es, con diferencia, el equipo con más títulos”, aceptó.

Si bien es un clásico entre dos de los más importantes de Alemania, el estratega no se siente en el mismo nivel con Bayern.

“Tiene jugadores de primer nivel y muy caros. Nosotros también tenemos muy buenos jugadores. Por eso creo que somos un equipo de primera. Pero el Bayern está a otro nivel", sentenció.

“Los resultados también lo demuestran, y hay que decirlo. No queremos hablar de algo que no existe. Somos buenos, pero el Bayern está mejor ahora mismo. Por eso el Bayern es el gran favorito”, precisó dando a entender que una derrota estaba en los planes.

Después de ello fue que precisó sobre los jugadores, entre los que está Lucho Díaz. y al que mencionó por sentirse alarmado de enfrentarlo.

Luis Díaz vive un momento inmejorable en Bayern Múnich. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Sí, claro, marca goles (Kane). Ahora también da asistencias. Eso no facilita las cosas, porque hay muchos buenos jugadores”, dijo en principio del ‘9’.

Luego de eso fue que se adentró en decir algo del guajiro: “Se podría destacar a [Michael] Olise o Serge [Gnabry], que están rindiendo muy bien. Luego está [Luis] Díaz, por un lado; ya es un gran equipo".

De las múltiples virtudes que tiene Bayern, reparó sobre algunas que le llaman de manera poderosa la atención.

“Solo funciona si participan los 11. Así que, si se aíslan los cuatro delanteros, no se conseguirá nada. Pero el equipo ha crecido unido, es fuerte técnicamente y tremendamente fuerte en carrera”, expresó.

“Ese es otro salto que ha dado el Bayern en los últimos dos años. Y al combinar todo eso, se ve la importancia de la calidad futbolística, pero también, por supuesto, del físico, y lo que eso significa para un partido de alto nivel”, completó Kovač.

Lucho se presenta a su primer clásico con un rendimiento alto en Bayern, luego de haber anotado goles y asistencias casi contra todos los rivales a los que ha enfrentado.