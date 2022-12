Luis Suárez suena para la MLS y México, pero un gigante suramericano confirmó negociaciones con el uruguayo

🚨 @Gremio exigiu ao empresário de Luis Suárez (35|🇺🇾) que o jogador fale com suas próprias palavras que deseja atuar em Porto Alegre. A famosa conversa "olho no olho".



Se Suárez dizer SIM. Grêmio já tem acordo com uma série de investidores que querem o centroavante em 2023. pic.twitter.com/tyWRLgL4JO