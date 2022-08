“Luz de mi vida”: el emotivo mensaje de la novia de Gisela Robledo tras la eliminación del Mundial Sub 20

La Selección Colombia femenina Sub 20 no pudo acceder a las semifinales en Costa Rica del mundial de la categoría tras caer 1 a 0 con Brasil el pasado sábado.

Pese a la frustración de no hacer un mejor papel, las dirigidas por Carlos Paniagua lograron un triunfo histórico con Alemania, empató sin goles en un difícil juego con México y que registró un 2 a 2 con Nueva Zelanda.

Linda Caicedo, en dos oportunidades, y Mariana Muñoz, marcaron los goles de la tricolor que dejó buenas sensaciones en cuanto a recambio se refiere.

Tarciane desde el punto penal, acabó con la ilusión de hacer un mejor papel que el registrado en el año 2010 en Alemania, igualando en el primer partido ante Francia 1-1 con gol de Lady Andrade, luego se perdió 1-3 con Alemania anotación de Melissa Ortiz y en el partido final, las cafeteras vencieron 3-0 con doblete de Daniela Montoya y el tercero fue de Yoreli de penal.

En cuartos, las colombianas ganaron 2-0 a Suecia con goles de Yoreli y de Tatitiana Ariza y en semifinales cayeron 0-1 con Nigeria. El bronce no se trajo a Colombia, pues se perdió 0-1 con Corea del Sur.

Finalizado el partido con Brasil, en el que Natalia Giraldo, arquera del América de Cali, fue la más destacada, las jugadoras colombianas se mostraron afectadas por el resultado.

Gisela Robledo, fue una de las más golpeadas. Fue ella quien tuvo las dos oportunidades más claras de igualar en los 90 minutos.

“Un día te despiertas y te das cuenta que has cumplido muchos de tus sueños, es ahí donde no encuentro las palabras suficientes para expresar todo lo que siento cuando luzco la camiseta de mi selección🇨🇴, cuando entro a un camerino y me pongo los guayos para salir a la cancha a dejarlo todo y poner a palpitar los corazones de todo un país. Es ahí cuando expreso muchos sentimientos, pues cuando ganamos sonreímos, pero cuando perdemos lloramos; pues en cada lágrima que derramamos dentro y fuera de la cancha hay 1% de agua pero 99 % de amor por un país”, dijo Robledo en sus redes sociales.

Por su parte, Linda Caicedo, identificó lo que deben mejorar como equipo y como país.

“El colombiano quería más y estuvieron pendientes, pero no lo logramos. Teníamos tener a equivocarnos, más que el juego es mental. Tenemos que cambiar la mentalidad para crecer y avanzar”, dijo Linda Caicedo a Win Sports, mientras que la capitana de la Sub 20 añadió.

“Hicimos un papel importante, hicimos historia. Nos sentimos orgullosas porque lo dimos todo. Hicimos hasta lo imposible y creo que tenemos que estar tranquilas”, agregó en la zona mixta María Camila Reyes.

Terminado el partido, Gisela se comunicó con su pareja Mariana Gómez a través de una videollamada donde se sentía todavía con el llanto de la derrota, por lo que la influencer le dedicó un emotivo mensaje.

“Te amo, luz de mi vida. Qué fuerte y valiente eres, me llenas de mucho orgullo, todas la sudaron. Solo queda dar las gracias”, escribió Mariana y agregó. ”Ella da todo por su selección”.