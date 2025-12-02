Suscribirse

Melissa Martínez le dio regalo al Tino Asprilla: así cobró la derrota de Nacional ante Junior

Faustino puso la cara tras el resultado que tiene soñando a los junioristas con la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 12:58 p. m.
Melissa Martínez protagonizó un gracioso momento junto al Tino Asprilla en pleno programa
Melissa Martínez protagonizó un gracioso momento junto al Tino Asprilla en pleno programa | Foto: Captura video ESPNColombia

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano (2-1) y dio un paso gigante hacia la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Dicho resultado no pasó por alto para la periodista Melissa Martínez, acérrima hincha del cuadro rojiblanco, que le cobró al Tino Asprilla en pleno programa de Equipo F por ESPN.

Y es que Faustino estaba confiado de que Nacional ganaría los dos partidos ante Junior; sin embargo, el destino le jugó una mala pasada.

Melissa aprovechó para pasarle factura con un regalo repleto de tiburones e incluso unas pantuflas “para que descanses un poquito en la casa”.

El gracioso momento salió en vivo a través de ESPN y generó comentarios en redes sociales por parte de los hinchas de Junior, que no olvidaron las palabras del Tino en la previa al compromiso disputado el pasado domingo en Barranquilla.

Así reaccionó el Tino Asprilla, luego de Junior 2-Nacional 1

Antes de la entrega del regalo, Faustino Asprilla dio unas cortas palabras sobre el resultado del partido y lo que espera para las últimas dos fechas de los cuadrangulares.

“¿Qué voy a decir? Ya, ganaron, yo no estoy bravo”, dijo el exfutbolista vallecaucano. “La felicito, ganó bien”, admitió como respuesta a la intervención de Melissa Martínez.

Asprilla confesó que no los desvela la derrota de Atlético Nacional: “Todavía estoy feliz. Primero, yo no estaba en la cancha y no tengo por qué enojarme. Es fútbol y Nacional no convirtió los goles, erraron mucho y bueno, ahí está”.

Contexto: Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

De hecho, aseguró que el grupo A ya tiene un ganador claro: “Finalista Junior, yo creo que el finalista es Junior”.

Lo cierto es que el cuadro tiburón todavía necesita de una victoria contra América de Cali para confirmar su tiquete a la final. En caso de empate o derrota, el grupo quedará abierto y se definirá en la última jornada a disputarse la próxima semana.

¿Qué dijo el Tino Asprilla?

Todos estos comentarios tienen que ver con lo que dijo el Tino Asprilla antes del doble enfrentamiento entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

El exjugador de la Selección Colombia estaba convencido de la victoria verdolaga; sin embargo, el balance fue de un empate en condición de local y una derrota en el Metropolitano.

Contexto: Teófilo Gutiérrez le respondió al Tino Asprilla: esto dijo tras la victoria de Junior vs. Nacional

“Nacional le gana los dos partidos a Junior… ahí se va a decidir el finalista”, declaró en un programa de la semana pasada antes del partido en Itagüí.

Incluso cuestionó que Junior se negara a jugar en el Palogrande. “Al técnico del Junior le vi cierto temor cuando dijo que no quería jugar en Manizales. Quiso sacar provecho. No era necesario demostrar tanto miedo”, señaló.

