Deportes
Melissa Martínez le dio regalo al Tino Asprilla: así cobró la derrota de Nacional ante Junior
Faustino puso la cara tras el resultado que tiene soñando a los junioristas con la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano (2-1) y dio un paso gigante hacia la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.
Dicho resultado no pasó por alto para la periodista Melissa Martínez, acérrima hincha del cuadro rojiblanco, que le cobró al Tino Asprilla en pleno programa de Equipo F por ESPN.
Y es que Faustino estaba confiado de que Nacional ganaría los dos partidos ante Junior; sin embargo, el destino le jugó una mala pasada.
Melissa aprovechó para pasarle factura con un regalo repleto de tiburones e incluso unas pantuflas “para que descanses un poquito en la casa”.
El gracioso momento salió en vivo a través de ESPN y generó comentarios en redes sociales por parte de los hinchas de Junior, que no olvidaron las palabras del Tino en la previa al compromiso disputado el pasado domingo en Barranquilla.
#ESPNEquipoFColombia— ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 2, 2025
¡Imperdible momento!
Los "regalitos" de @MelisaMarArtuz a @TinoasprillaH tras la victoria de Junior a Atlético Nacional
¿Qué tal?
▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/S26g8SRmRA
Así reaccionó el Tino Asprilla, luego de Junior 2-Nacional 1
Antes de la entrega del regalo, Faustino Asprilla dio unas cortas palabras sobre el resultado del partido y lo que espera para las últimas dos fechas de los cuadrangulares.
“¿Qué voy a decir? Ya, ganaron, yo no estoy bravo”, dijo el exfutbolista vallecaucano. “La felicito, ganó bien”, admitió como respuesta a la intervención de Melissa Martínez.
Asprilla confesó que no los desvela la derrota de Atlético Nacional: “Todavía estoy feliz. Primero, yo no estaba en la cancha y no tengo por qué enojarme. Es fútbol y Nacional no convirtió los goles, erraron mucho y bueno, ahí está”.
De hecho, aseguró que el grupo A ya tiene un ganador claro: “Finalista Junior, yo creo que el finalista es Junior”.
Lo cierto es que el cuadro tiburón todavía necesita de una victoria contra América de Cali para confirmar su tiquete a la final. En caso de empate o derrota, el grupo quedará abierto y se definirá en la última jornada a disputarse la próxima semana.
¿Qué dijo el Tino Asprilla?
Todos estos comentarios tienen que ver con lo que dijo el Tino Asprilla antes del doble enfrentamiento entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.
El exjugador de la Selección Colombia estaba convencido de la victoria verdolaga; sin embargo, el balance fue de un empate en condición de local y una derrota en el Metropolitano.
“Nacional le gana los dos partidos a Junior… ahí se va a decidir el finalista”, declaró en un programa de la semana pasada antes del partido en Itagüí.
Incluso cuestionó que Junior se negara a jugar en el Palogrande. “Al técnico del Junior le vi cierto temor cuando dijo que no quería jugar en Manizales. Quiso sacar provecho. No era necesario demostrar tanto miedo”, señaló.