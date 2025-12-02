Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano (2-1) y dio un paso gigante hacia la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Dicho resultado no pasó por alto para la periodista Melissa Martínez, acérrima hincha del cuadro rojiblanco, que le cobró al Tino Asprilla en pleno programa de Equipo F por ESPN.

Y es que Faustino estaba confiado de que Nacional ganaría los dos partidos ante Junior; sin embargo, el destino le jugó una mala pasada.

Melissa aprovechó para pasarle factura con un regalo repleto de tiburones e incluso unas pantuflas “para que descanses un poquito en la casa”.

El gracioso momento salió en vivo a través de ESPN y generó comentarios en redes sociales por parte de los hinchas de Junior, que no olvidaron las palabras del Tino en la previa al compromiso disputado el pasado domingo en Barranquilla.

Así reaccionó el Tino Asprilla, luego de Junior 2-Nacional 1

Antes de la entrega del regalo, Faustino Asprilla dio unas cortas palabras sobre el resultado del partido y lo que espera para las últimas dos fechas de los cuadrangulares.

“¿Qué voy a decir? Ya, ganaron, yo no estoy bravo”, dijo el exfutbolista vallecaucano. “La felicito, ganó bien”, admitió como respuesta a la intervención de Melissa Martínez.

Asprilla confesó que no los desvela la derrota de Atlético Nacional: “Todavía estoy feliz. Primero, yo no estaba en la cancha y no tengo por qué enojarme. Es fútbol y Nacional no convirtió los goles, erraron mucho y bueno, ahí está”.

De hecho, aseguró que el grupo A ya tiene un ganador claro: “Finalista Junior, yo creo que el finalista es Junior”.

Lo cierto es que el cuadro tiburón todavía necesita de una victoria contra América de Cali para confirmar su tiquete a la final. En caso de empate o derrota, el grupo quedará abierto y se definirá en la última jornada a disputarse la próxima semana.

¿Qué dijo el Tino Asprilla?

Todos estos comentarios tienen que ver con lo que dijo el Tino Asprilla antes del doble enfrentamiento entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

El exjugador de la Selección Colombia estaba convencido de la victoria verdolaga; sin embargo, el balance fue de un empate en condición de local y una derrota en el Metropolitano.

“Nacional le gana los dos partidos a Junior… ahí se va a decidir el finalista”, declaró en un programa de la semana pasada antes del partido en Itagüí.