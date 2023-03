“Mi sueño era llevar a Colombia a un Mundial”, Santiago Alzate, DT del fútbol playa

El fútbol colombiano sigue marcando grandes registros. La Tricolor estuvo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 17 quedándose con el subtítulo; también en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 20 llegando a los cuartos de Final y en masculino se obtuvo el cupo a la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 en Indonesia desde el 20 de mayo.

Además, las mujeres del máximo equipo nacional estará en el mundial FIFA de Australia y Nueva Zelanda.

Selección Colombia femenina sub-17. - Foto: Getty Images/Joern Pollex - FIFA/FIFA

Las buenas noticias llegaron gracias al fútbol playa que por primera vez en la historia obtiene un lugar en la Copa Mundial de Beach Soccer en los Emiratos Árabes Unidos.

Santiago Alzate es el técnico que dirigió esta hazaña. Un antioqueño que soñó, trabajó y logró lo que está viviendo.

“Soy de Girardota, Antioquia. Empiezo en el fútbol playa en 2014 con un club en Medellín cuando estaba en mi pregrado, veía el fútbol playa por televisión y me empezó esa inquietud, empecé con 5 amigos en una cancha de arena que no tenía arcos, fui jugador y campeón en Suiza en 2016, en Estados Unidos también gané. Luego empecé la carrera como entrenador y estuvo dirigiendo a un equipo en Portugal”, dijo Santiago en rueda de prensa.

El joven entrenador hizo un análisis de lo logrado en Copa América, torneo donde logró el objetivo y se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023, tras vencer a Paraguay por 7 a 5.

“En este momento sigue siendo algo inexplicable. Desde que me propuse ser entrenador siempre decía que quería serlo de una Selección Colombia y desde que llegué al fútbol playa, mi sueño era llevar a Colombia a un Mundial, sabía que teníamos que trabajar muy fuerte y me dediqué tanto al fútbol playa que dejé de lado los demás como el fútbol o el futsal. Logramos consolidar un gran grupo de trabajo, tuvimos varias decepciones y estamos recogiendo esos frutos con la clasificación y sé que esto llena de orgullo a mucha gente que ha trabajado para esto”, indicó Alzate.

Selección Colombia de Fútbol playa logró su paso al mundial de este deporte - Foto: Federación colombiana de fútbol

Colombia fue tercera, logrando de esta manera el último cupo de Sudamérica para el Mundial que espera el sorteo del Mundial que será en junio.

“No tenemos la fecha exacta porque faltan algunos cupos. Los partidos amistosos van a depender de los rivales que tengamos en nuestro grupo. Tenemos algunas competencias adicionales para la Selección como la clasificación a los Juegos Mundiales de Arena que serán en Indonesia, esto será entre abril y mayo, luego tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, también tenemos los Juegos de mar y playa en nuestro país. Va a venir Brasil, Argentina y Paraguay, es un lindo reto para prepararnos”, argumentó.

Santiago Alzate, confía en que sean cual sea los rivales, su selección hará un gran papel en la cita orbital.

“Una de las fortalezas en esta Copa América, fue la fase defensiva, fuimos el equipo con menos goles al igual que Brasil en la competición y eso nos deja muy tranquilos, tenemos jugadores muy fuertes y que siguen instrucciones muy fácilmente, nos replegamos muy bien y somos rápidos cuando hacemos transiciones de defensa a ataque. Este equipo puede jugar directo o tener la posesión de balón”, finalizó.