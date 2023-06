Millonarios sufre por grave lío con la Conmebol; la sanción no fue su culpa

La casa de Millonarios en Independiente Santa Fe ha sido el dolor de cabeza más reciente para ambos clubes, pues en el torneo colombiano no tienen líos, pero al estar en disputa de torneos como la Copa Sudamericana, la Conmebol como ente garante decidió imponerles a ambos la misma sanción por el mal estado de la grama.

Conciertos, eventos extradeportivos, sumados a las constantes lluvias que han caído sobre la grama del estadio El Campín, han hecho que esta se deteriore a tal punto de verse en un estado deplorable y que no es digna del recinto deportivo más importante del país. Por esto, fue que días atrás Independiente Santa Fe sufrió y ahora, Millonarios también.

En su momento al cuadro rojo que jugó contra Gimnasia y Esgrima de la Plata le impusieron una sanción cercana a los 45 millones de pesos, ahora el entre rector del fútbol sudamericano decidió que por el estado que tuvo el campo en el juego de Millonarios y América MG de Brasil, el local debía responder con el mismo castigo.

Óscar Cortés durante el partido entre Millonarios y América MG. - Foto: AFP

“19. IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una MULTA de USD 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 4.3.1.2 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2023. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, dice la misiva.

Además, Conmebol aseguró que si se vuelve a presentar esto sería más fuerte en las sanciones: “2. En caso de reincidencia, la CONMEBOL podrá solicitar al club el análisis de un posible cambio de estadio para los siguientes partidos. Además, el incumplimiento a esta disposición conllevará la imposición de las siguientes sanciones, por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL”.

Estado de la grama del Campín para el duelo entre Santa Fe y Gimnasia por Sudamericana. - Foto: Captura de pantalla ESPN

De no mejorar en este ítem, Millonarios podría padecer un nuevo castigo de un mayor valor: “* En la Fase Preliminar y Fase de Grupos: se impondrá una multa de USD 10.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de USD 15.000 y adicionalmente se podrá determinar el cierre del estadio”.

En caso de que los azules logren la clasificación y sigan los mismos líos en la grama, todo sería más grave: “* En la Fase de Playoff de Octavos, Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinal: se impondrá una multa de al menos USD 15.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de USD 20.000 y adicionalmente se podrá determinar el cierre del estadio”.

“No hay ningún jugador lesionado”

El estadio de los capitalinos es administrado por el Distrito, por esa razón cualquier responsabilidad recala sobre las entidades encargadas para su cuidado. Sobre las condiciones de la grama del estadio, la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Durán, habló en rueda de prensa el pasado 27 de junio.

“Si ustedes se dan cuenta, no ha habido ni un solo jugador lesionado. En ningún momento un árbitro ha dicho que el balón se devolvió porque rebotó en un hueco”, dijo la funcionaria que generó revuelo en su momento por no entender las necesidades de los dos clubes bogotanos, quienes ahora pagan una responsabilidad que no es suya.

Directora del IDRD. - Foto: Captura Twitter @AsColombia

“Solamente con Millonarios hemos tenido esta diferencia, nos hemos sentado con ellos para hablar del tema, hemos explicado los temas técnicos y José (Supervisor de gramas de la entidad) ha hecho estas actas de entrega con indicadores de jugabilidad, para que puedan decirlo técnicamente. Nosotros estamos garantizando que el terreno de juego es apto para los partidos y no se está poniendo en riesgo la integridad de los jugadores”, sentenció.

Por último, cabe mencionar que la directora del IDRD también dijo que los conciertos en El Campín se seguirán llevando a cabo, a pesar del estado de la cancha.