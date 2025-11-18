Ministerio del Deporte adelanta investigaciones tras violencia de género en Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

El Ministerio del Deporte informa a la opinión pública que en ejercicio de sus funciones de protección y garantía de derechos de las y los deportistas, adelanta diversas actuaciones frente a las denuncias por Violencia Basada en Género (VBG) relacionadas con el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, señor Luis Eduardo Dimitry González Ramírez.

Desde el momento en que fueron recibidas las denuncias, el Ministerio del Deporte activó las rutas institucionales de atención y ahora realiza las gestiones necesarias para la protección de las víctimas, de acuerdo con las normas vigentes y el enfoque de género que orienta las políticas públicas del sector deporte en el Gobierno nacional.

Los casos fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal correspondiente y al Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, que adelanta seguimiento dentro de sus competencias. Asimismo, se realizan mesas de trabajo con el IDRD, entidad que actualmente brinda acompañamiento psicoeducativo y asesoría jurídica a las víctimas, en aras de evitar duplicidad y garantizar una atención integral.

De conformidad con la Ley 49 de 1993 y la Sentencia C-226 de 1997, el Ministerio del Deporte también trasladó los hechos a la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, autoridad competente para tomar decisiones disciplinarias internas frente a los dirigentes y miembros de los organismos deportivos.

Ministerio del Deporte, comprometido con la atención a la violencia de género

El Ministerio del Deporte reitera su compromiso con la prevención, atención y sanción de violencias basadas en género en el ámbito deportivo, y continuará realizando seguimiento a las actuaciones de las autoridades competentes para garantizar que prevalezca la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el deporte colombiano.

Jugadoras de fútbol de salón. | Foto: Getty Images