Mundial de ciclismo en Zúrich; última oportunidad para los escarabajos colombianos en la temporada 2024

“ En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia ”, dijo Carapaz en un comunicado. “Afortunadamente, la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados”, agregó.

“Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024″, añadió.