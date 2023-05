Mundial Sub-20: Brasil e Italia confirmaron su clasificación a los octavos de final

Este sábado 27 de mayo se jugó una nueva jornada de la tercera fecha de la fase de grupos del campeonato mundial juvenil de Argentina 2023. En el día de hoy varios equipos se jugaban su permanencia en el mundial, mientras que otros jugaban por cumplir el calendario y saber quién sería su rival en la siguiente fase.

Brasil se recuperó de un comienzo complicado, dominó a Nigeria y lo derrotó 2 a 0, lo que permitió que avance a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Argentina como líder del grupo D, en una jornada en la que también Italia e Israel se clasificaron y Senegal dijo adiós después del empate con Colombia.

Argentina despejó todas las críticas al acabar con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub-20. - Foto: Getty Images

Luego de la derrota ante Italia en el estreno (2-3) y la goleada sobre República Dominicana, Brasil necesitaba rescatar un buen resultado frente a la ya clasificada Nigeria, y lo consiguió con una ráfaga en el epílogo del primer tiempo, con un 2-0 que le permitió quedarse con el primer puesto del grupo D, con mejor diferencia de gol que Italia y Nigeria.

Fue muy curioso que los tres equipos (Brasil, Italia y Nigeria) terminaran con los mismos puntos, sin embargo, todo se definió por diferencia gol, dejando a brasileños e italianos como clasificados directos. Gracias a que los mejores terceros del campeonato tienen un cupo en los octavos de final, la selección nigeriana no puso en riesgo en ningún momento su presencia en la siguiente fase.

En el grupo C, Colombia consolidó su invicto con un agónico gol de Oscar Cortés para igualar 1-1 con Senegal, un resultado que dejó fuera de combate a los campeones de África.

El equipo nacional, que ya había asegurado el billete, avanzó como líder y espera a uno de los mejores terceros, mientras que Israel dio vuelta su partido ante Japón, al que superó por 2-1 con goles de Roy Navi (76) y Omer Senior (90+1), y accedió a octavos como escolta, mientras que los nipones quedaron terceros, y deberán esperar para ver si siguen en carrera.

La Selección Colombia terminó invicta en la primera fase del Mundial Sub-20. Foto: Copa Mundial FIFA. - Foto: Copa Mundial FIFA.

Israel en los octavos de final ya tiene rival confirmado, y se trata de Uzbekistán, escolta en el grupo A, en un cotejo que se disputará el próximo martes 30.

Este domingo 28 de mayo se jugarán los partidos: Irak vs. Inglaterra, Túnez vs. Uruguay, Corea del Sur vs. Gambia y Francia vs Honduras. Colombia volverá a tener acción el próximo miércoles 31 de mayo cuando enfrente a Eslovaquia por los octavos de final del mundial Sub-20.

Estos son los resultados del sábado en el Mundial Sub-20 de Argentina:

Grupo C:

Colombia-Senegal 1-1

Japón-Israel 1-2

Grupo D:

Brasil-Nigeria 2-0

Dominicana-Italia 0-3

Ecuador vs Fiji - Mundial Sub 20 2023 - Foto: FIFA via Getty Images

Así están las posiciones:

Grupo C

- Pts J G E P GF GC

1. Colombia 7 3 2 1 0 5 3

2. Israel 4 3 1 1 1 4 4

3. Japón 3 3 1 0 2 3 4

4. Senegal 2 3 0 2 1 2 3

Grupo D

- Pts J G E P GF GC

1. Brasil 6 3 2 0 1 10 3

2. Italia 6 3 2 0 1 6 4

3. Nigeria 6 3 2 0 1 4 3

4. República Dominicana 0 3 0 0 3 1 11

*Con información de AFP.