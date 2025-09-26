Desde Inglaterra ha surgido una noticia que ha dejado devastado al fútbol mundial: se hace referencia a la muerte de Billy Vigar, de apenas 21 años.

Quien hizo parte de las divisiones menores del Arsenal, y actualmente jugaba en Chichester City, falleció a causa de una “lesión cerebral significativa”.

Para el jugador y su familia, la tristeza empezó el pasado fin de semana cuando, en medio de un partido, tuvo un impacto fuerte en su cabeza.

Billy Vigar murió a los 21 años tras una "lesión cerebral significativa". | Foto: Tomado de la página web del (arsenal.com)

“Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó de una operación para intentar alguna posibilidad de recuperación", dijo en un comunicado la familia junto a Chichester City.

“Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves por la mañana”, confirmaron al dar la triste noticia.

Arsenal lo lamenta

En un completo comunicado a través de su página web, el cuadro inglés dejó sus condolencias por la partida del joven que hizo parte de sus divisiones menores.

“Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del exjugador de la academia Billy Vigar”, iniciaron.

“Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”, lanzaron como mensaje de apoyo a los Vigar.

"When you see players from the academy in the first team, it gives you the thought that you can achieve it if you put in the hard work."



The pathway is there for you, Billy



Watch the full interview — Arsenal Academy, July 8, 2022

Después de ello, dedicaron varios párrafos a exaltar al jugador en todos los campos; tanto el deportivo como el personal fueron citados en el texto.

“Billy se unió a nuestra academia a los 14 años, tras ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC, y brilló como delantero en el Hale End, anotando 17 goles en su temporada de debut. En 2020, sus buenas actuaciones le valieron una beca y se unió a nosotros a tiempo completo para la temporada 2020/21. Entre sus jugadores se encontraban Charles Sagoe Jr., Remy Mitchell y otros como Omari Hutchinson, Charlie Patino y Brook Norton-Cuffy”.

“Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22″.

“Billy continuó apareciendo para nosotros en el PL2 y el EFL Trophy y demostró ser un activo en todas las posiciones de ataque e incluso suplente en defensa; su versatilidad ilustra su compromiso con el cuerpo técnico y su equipo”.

“Disfrutó de períodos de préstamo en Derby County y Eastbourne Borough y al final de la temporada 2023/24, regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester el mes pasado”.

“Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol (una vez llamó al día en que nuestros cazatalentos lo descubrieron ‘el más importante de su vida’) y un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual".