“Muy bueno”: Dibu Martínez olvidó sus problemas con Colombia y llenó de elogios a Jhon Jáder Durán

A sus 19 años, Jhon Jader Durán tiene gran experiencia en el fútbol. Empezó su carrera en Envigado, luego pasó a Chicago Fire y cuando se alistaba para el campeonato sub 20 en Colombia fue anunciado por el Aston Villa de la Premier en Inglaterra.

Desde el pasado el 16 de enero cuando el equipo por el que pasaron Juan Pablo Ángel y Carlos Sánchez anunció al colombiano, Jhon Jader ha sumado 50 minutos distribuidos en 12 minutos contra el Arsenal, 30 minutos con el Manchester City y 8 vs. Leicester City.

En Premier, ha ido tres veces al banco. De a poco se va ganando la confianza de Unai Emery. Incluso estuvo cerca de marcar su primer gol en los partidos ante el City y Arsenal. El travesaño y Ramsdale no lo dejaron celebrar su primer gol.

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Leicester City - Villa Park, Birmingham, Britain - February 4, 2023 Aston Villa's Jhon Duran during the warm up before the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. - Foto: REUTERS/David Klein

Los compañeros de Jhon Jader lo han arropado de la mejor manera. Uno de ellos es Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina destacándose en el arco del equipo de Lionel Scaloni.

El arquero de 30 años y uno de los líderes del Aston Villa concedió una entrevista a Espn y no se guardó elogios con el colombiano nacido en Medellín.

“Muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro”, dijo el Dibu sobre Jhon Jader.

El argentino emiliano Martínez no pudo evitar la derrota de su equipo ante el Manchester City. Foto: AFP. - Foto: AFP

A Jhon Jader lo piden de titular en Inglaterra. Emery no se deja acosar.

“Tiene que adaptarse a sus compañeros y a nuestro ritmo y además cada minuto que está jugando ahora en el campo es muy bueno para él, para el equipo, pero tenemos que tener paciencia con él”, dijo el técnico.

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Leicester City - Villa Park, Birmingham, Britain - February 4, 2023 Aston Villa's Jhon Duran during the warm up before the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. - Foto: REUTERS/David Klein

Pese a la buena relación entre Durán y Emiliano Martínez, el argentino despierta odios y amores en Colombia. El arquero fue el encargado de atajar los penales en la semifinal de la Copa América ante el equipo de Reinaldo Rueda que en los 90 minutos empató con los gauchos. Lautaro Martínez y Luis Díaz pusieron las dianas en el encuentro.

En el punto penal, Dibu, usó como estrategia el miedo. Intimidó a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona que terminaron fallando sus cobros. Martínez, entre otras cosas, les decía en cada cobro.

“Mira que te como”. Miguel Borja anotó y al único jugador colombiano que no le dijo nada fue a Juan Guillermo Cuadrado, que también logró su cometido.

El arquero argentino Emiliano Martínez ataja un penal al colombiano Yerry Mina, el miércoles 7 de julio de 2021, en la semifinal de la Copa América disputada en Brasilia (AP Foto/Eraldo Peres) - Foto: AP/Eraldo Peres

Emiliano también generó polémica después del mundial por celebrar con el trofeo del guante de oro sobre sus genitales. Sobre la posibilidad de que FIFA cambie las reglas por sus festejos, Martínez habló en ESPN.

“Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no. Pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”, dijo inicilamente y puntualizó.

“Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”.