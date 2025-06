Nacional vs. Millonarios acabó en pelea: video desde la tribuna revela lo que no se vio por TV

Pelea tras el pitazo final

Crisis en Nacional

“El primer responsable es el entrenador, siempre, y no le saco el pecho. El entrenador siempre tiene que dar la cara. En mi caso, tengo una tristeza enorme por no lograr uno de los objetivos que teníamos y, obviamente, soy el principal responsable”, admitió.

Gandolfi dejó claro que no se irá por su propia cuenta. “Cuando llegué a la institución, firmé un contrato por dos años, no firmé un contrato por objetivos, porque hay distintos objetivos que sí logramos y esté, tristemente, no lo logramos. Pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato”, explicó.