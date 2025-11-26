Néiser Villarreal rompe el silencio tras ser despedido por Millonarios: soltó una promesa

Néiser Villarreal ya pasó la página de su paso por Millonarios. El delantero tumaqueño llegó a Brasil y dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Cruzeiro, equipo con el que firmará en las próximas horas.

A pesar de las críticas que le cayeron por no presentarse a entrenamientos en Bogotá, el goleador de la Selección Colombia Sub-20 se mostró tranquilo y optimista con este nuevo capítulo en su carrera.

De hecho, le hizo una promesa a los hinchas de Cruzeiro que están preocupados sobre su comportamiento en el equipo por todo lo que se publicó en la prensa colombiana durante las últimas semanas.

“Estoy muy contento con Cruzeiro. Quiero agradecerles por el fichaje. Ahora me concentraré en Cruzeiro y haré las cosas lo mejor posible. No se preocupen, porque haré las cosas muy bien“, sentenció Villarreal en declaraciones recogidas por Central da Toca.

Su contrato se firmará en calidad de agente libre, pues hace meses atrás había decidido rechazar las ofertas de renovación que Millonarios le puso sobre la mesa.

@centraldatoca 🇨🇴 NÉISER EM BH | Néiser Villareal, novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2026, desembarcou na manhã desta quarta-feira (26), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Com pré-contrato assinado desde setembro, o atacante colombiano, de 20 anos, chega após rescindir com o Millonarios, da Colômbia. A reportagem do Central da Toca e da Samuca TV realizou, com exclusividade, a primeira entrevista com o jogador na capital mineira. “Muito feliz, muito feliz com o Cruzeiro. Quero agradecê-los pela contratação. Vou me concentrar no Cruzeiro já e fazer as coisas da melhor maneira. Fiquem tranquilos, porque vou fazer as coisas muito bem”, disse. O vínculo com o clube colombiano se encerraria oficialmente apenas no fim de novembro, mas foi rescindido de forma antecipada. A expectativa já era de que Villareal se apresentasse ao time celeste ainda nesta temporada, o que se concretizou nesta quarta-feira. A Raposa anunciou a contratação do jovem atacante em setembro. A intenção inicial era contar com Néiser já no meio do ano, mas as tratativas com o Millonarios não avançaram. Com isso, o clube celeste optou por um pré-contrato, podendo, assim, contar com o atacante nas competições da temporada de 2026. 🔗 Leia a reportagem completa em centraldatoca.com.br 📹 Samuel Venâncio/Central da Toca ✍️ @samuelvenancio, @thayamaral e @leonageral #cruzeiro #néiservillareal #centraldatoca #samucatv ♬ som original - Central da Toca

Néiser Villarreal llegó a Brasil

En Cruzerio tratará de borrar los malos recuerdos que dejó en Millonarios. El objetivo es ganar minutos en el equipo profesional y aspirar a un posible llamado a la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo, que lo ha tenido en el radar por su paso en las divisiones menores de la Tricolor.

“Estoy contento de que un club como este haya puesto los ojos en mí, ahora a disfrutar”, señaló minutos más tarde.

Néiser Villarreal confesó que ha estado hablando con los dirigentes de Cruzeiro y cuenta las horas para conocer las instalaciones del equipo en Belo Horizonte, a los miembros del cuerpo técnico y sus nuevos compañeros.

“Me llena mucho de confianza eso, estoy muy contento con Cruzeiro y con la hinchada. Estoy feliz de que Cruzeiro me haya fichado, ahora nos toca hacer historia”, completó el delantero nacido en Tumaco (Nariño).

Esta será la primera experiencia internacional de Néiser a sus 20 años de edad. Aunque en Millonarios no logró marcar goles en la categoría profesional, todo lo que hizo en la Selección Colombia Sub-20 fue suficiente para dar el salto al exterior.

El último comunicado de Millonarios

Su historia en el conjunto embajador terminó de la peor manera posible. Al no presentarse a entrenamientos, Millonarios optó por cortar de raíz su contrato y dejarlo libre para que pueda firmar en Cruzeiro sin ningún obstáculo.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia anunció la decisión sobre el canterano. “Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, escribió el club en sus redes sociales.