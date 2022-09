Neymar revela intimidades suyas y de Messi en el PSG, ¿qué dijo el astro brasileño?

El atacante brasileño del París Saint Germain, Neymar Jr., reconoció que para su compañero de equipo Leo Messi fue “difícil” el cambio de aires del FC Barcelona al conjunto parisino la pasada temporada, a pesar de que “ahora ya está más en casa”, mientras que también se deshizo en elogios sobre el joven mediocampista español Pedri, a quien le recuerda a Andrés Iniesta, compañero suyo en su estadía en el conjunto ‘culé'.

“Conozco a Leo Messi desde hace mucho y es difícil un cambio así. Él llevaba muchos años en Barcelona y ahora cambió todo para su familia también. La verdad es que es un poco difícil, pero creo que ahora ya está mejor, está más en casa”, indicó Neymar en una entrevista para DAZN.

En esta línea, el internacional brasileño espera divertirse en el terreno de juego con el argentino. “Lo que quiero es que disfrute, que nosotros dos disfrutemos juntos, porque sabemos que tenemos muchas cosas por delante, cosas difíciles, pero seguro que podemos”, añadió.

Neymar Jr. también opinó sobre varios futbolistas actuales, entre ellos, algunos del Real Madrid o del Barcelona, como Benzema y Pedri, y en el caso del español le recuerda a Andrés Iniesta. Sobre Cristiano Ronaldo y Luis Suárez los catalogó de “genios”. Por último, en el caso del alemán Rüdiger, expresó que es un central que, “te da miedo, es muy fuerte y muy grande”, señaló el brasileño.

Fuera del terreno de juego, Neymar afirma que siempre ha preferido desconectarse del fútbol en su tiempo libre: “Yo nunca fui una persona de estar mirando partidos de fútbol. O he estado jugando, o haciendo otras cosas. La verdad no es que no me guste, mis amigos siempre están ahí mirando partidos de fútbol, y yo digo: ‘No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver una ‘peli’”, concluyó el astro mundial.

Neymar y Messi desde que jugaron en el Barcelona conectaron de una manera diferente y llamativa, no solo en el terreno de juego donde de principio a fin desbordaban magia, sino que, afuera de la cancha también forjaron de una manera particular aun así cuando el futbolista brasileño fichó por el poderoso París Saint Germain.

Ahora, juntos de nuevo, hacen de las suyas para hacer lo mismo que hacían en territorio español, pero con una diferencia, con una mayor edad y más experimentados. Para ellos lo importante no es correr, lo que suma relevancia en el campo es su inventiva para crear acciones donde nadie más las ve y deslumbrar a los aficionados de su equipo y del fútbol en general.

De igual manera, es necesario destacar que en la actualidad hacen tridente con la nueva figura del fútbol mundial, que ya es una realidad, Kylian Mbappé, con quien según la prensa europea, ni el brasileño ni el argentino llevan una buena relación con el francés que tiene orígenes de Camerún. Sin lugar a dudas, esto ha creado un malestar en la interna del equipo porque mientras que la relación de Messi y Neymar crece cada vez más, la de Mbappé con ellos se va desmoronando con el paso del tiempo.

El Mundial de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y Argentina, Brasil y Francia son algunos de los máximos favoritos a quedarse con el título. Si Kylian queda campeón con su grupo, repetiría lo hecho hace 4 años en Rusia y se encaminaría a seguir rompiendo récords. Si el ganador es Brasil, Neymar se quita un peso de encima, ya que es el referente de una selección que desde el 2002 no celebra una copa del mundo. Y, si Messi sale victorioso con Argentina, para muchos quedará escrito que ahora sí se ratifica como el mejor jugador de todos los tiempos.

