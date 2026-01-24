No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Aunque son los nombres más rimbombantes del balompié colombiano en la actualidad, ni Radamel Falcao García ni Luis Fernando Muriel son los mejores cotizados en el mercado.

Otros nombres son los que se llevan esos primeros cinco lugares del escalafón. Uno que llegó recientemente al plano nacional es quien se ha quedado con la casilla número uno, donde igualó a uno que ya permanece desde hace un buen tiempo en Atlético Nacional.

Elan Ricardo llegó a ponerse en el primer lugar de los jugadores más caros del FPC Foto: @cdtolima

Quien llegó a instalarse en el primer cajón de los jugadores más caros que militarán en Liga BetPlay es Elan Ricardo, de 22 años, el cual apareció hacia 2022 con La Equidad, cuadro que ya no existe en el balompié de Colombia.

Dicho talento joven del país, tras una aparición en el equipo bogotano, no esperó mucho para saltar al exterior. Directo a Europa, viajó hacia 2025 para ser parte del Besiktas de Turquía.

Allí su nivel no tuvo los resultados esperados, lo que lo llevó a salir del Viejo Continente para tener una nueva experiencia en Sudamérica. Athletico Paranaense, de Brasil, fue el cuadro que lo recibió para darle continuidad desde agosto de 2025; sin embargo, las cosas tampoco salieron como era esperado para Ricardo.

Quienes son los dueños del pase del jugador cafetero decidieron aceptar un nuevo préstamo para inicios de 2026, esta vez por petición del Deportes Tolima, a donde llegó hace un par de semanas y ya debutó en la victoria frente a Junior de Barranquilla de la fecha 1.

Si bien podría leerse como un retroceso de la carrera del mencionado, mientras su valor siga siendo alto en el mercado de pases, de irle bien con los pijaos, podría repotenciarse para una transferencia de regreso a Europa o a un grande de Sudamérica.

Así quedó el top 5 de los más caros en el FPC

Elan Ricardo - 2,2 millones de euros. Jorman Campuzano - 2,2 M€. Dylan Borrero - 1,8 M€. Emanuel Reynoso - 1,70 M€. Yeison Guzmán - 1,5 M€.

En cuanto a los otros nombres que hacen parte del listado, dos son de nacionalidad colombiana y tan solo uno es extranjero. Quien es el foráneo entre los cinco, es ‘Bebelo’ Reynoso, argentino con un paso en Boca Juniors y que llegó proveniente del Deportivo Cali este año desde Talleres de Córdoba.

Yeison Guzmán fue presentado en América de Cali para 2026 Foto: @AmericadeCali

Los apellidos de Borrero y Guzmán son conocidos en el balompié de Colombia desde hace un buen tiempo. Su cotización es alta para el plano nacional, después de haber partido hacia ligas de una mayor capacidad económica como Brasil, por donde ambos pasaron.

Cabe mencionar que Elan Ricardo a Deportes Tolima no llegó por medio de una transferencia definitiva. Para las arcas del club, un negocio así sería muy complejo, por lo que pidieron en préstamo al atacante a Besiktas, quienes aceptaron el trato.

Durante la presentación que tuvo ante los medios de comunicación, el jugador manifestó que para su carrera Tolima puede ser “un club en el que me puede ayudar mucho”.

“Siempre fue mi primera opción”, aseveró tras tomar la decisión de retornar al balompié de Colombia.