“No hay necesidad de excusas”: el roce del ‘Tata’ Martino con periodista en la previa México vs. Arabia Saudita en el Mundial

Gerardo Tata Martino ha sido uno de los directores técnicos más cuestionados durante la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 debido al bajo rendimiento de México, que no solo deberá ganar su último compromiso de la fase de grupos, sino esperar lo que ocurre en el partido Argentina vs. Polonia para avanzar a octavos de final.

Pese a ello, en conferencia de prensa, se mostró optimista: “Es un partido decisivo porque es el tercero y determina a los clasificados. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la posibilidad que nos brinda la Copa del Mundo de llegar al tercer partido con vida, sabiendo que si tenemos la posibilidad de ganar nuestro partido, los resultados de Polonia y Argentina los podemos aprovechar. A diferencia de otras selecciones que lamentablemente no han podido llegar al tercer partido con posibilidades, nosotros tenemos las nuestras”.

Tata además se refirió a la falta de gol del equipo que dirige, quizá lo que más preocupa a la hinchada. Ni a Polonia, en el primer compromiso, ni a Argentina, en el segundo, les hizo daño. Lo peor es que, además de salir a buscar los tres puntos ante Arabia Saudita, necesita anotar lo más que pueda, pues la clasificación a la siguiente instancia del torneo se puede definir por diferencia de goles.

“En este momento en especial reviste, seguramente, más importancia porque nosotros necesitamos de los goles, justamente, en el partido de mañana. Y lo que ha sucedido en el último año son situaciones que han tenido características diferentes. Porque hemos tenido, mayoritariamente, a nuestros jugadores de ataque con problemas físicos. Terminaron algunos de ellos llegando bien a la Copa del Mundo, pero a último momento”, opinó.

Acerca de la falta de gol, comentó que los señalados no solo deben ser los delanteros, sino los demás miembros del equipo. Incluso trajo a colación su participación en el Mundial de Sudáfrica como entrenador de Paraguay.

“Y a mi también me parece cómo los problemas defensivos no son exclusivamente de los defensores, tampoco los problemas de ataque son exclusivamente de los delanteros. Cuando a mi me tocó jugar con Paraguay la Copa del Mundo de Sudáfrica llegamos a cuartos de final haciendo solo dos goles y los hicieron mediocampistas. Eso demuestra que lo pase en un extremo de la cancha o en el otro extremo de la cancha depende de lo que haga un equipo y no solamente una zona del campo”.

‘Tata’ se refirió a lo que algunos señalan como excusas

Martino, que no continuará comandando a México una vez finalice el Mundial, también respondió a un periodista que se refirió a lo que algunos ven como excusas sobre la reprochable actuación de su equipo durante el torneo.

“No hay necesidad de excusas. Tenemos un partido con necesidad de ganarlo. Si hay algo que este grupo nunca puso son excusas. A veces nos toca describir las realidades. Cuando uno dice ´jugamos bien 60 minutos´ es porque jugamos bien 60 minutos, no es una excusa, describimos una situación. Porque el partido se tiene que analizar desde ese lugar. Si vos lo tomaste como una necesidad de poner una excusa, lejos está este grupo de ponerlas ni de escudarse detrás de eso”.

Martino afirmó que lejos de brindar excusas, lo que quiere el equipo es responder a la hinchada con un buen rendimiento en cancha y dar todo lo que tiene para eliminar a Arabia Saudita.

“Nosotros lo único que necesitamos es darle respuestas a todo el pueblo mexicano. Me parece un elemento muy mediocre, sobre todo para un grupo de trabajo, para un entrenador, vivir cuatro años entrenando un equipo y pensar que sólo la excusa lo sostiene en el cargo”, concluyó.