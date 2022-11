‘Messimetral’: argentinos crean ‘app’ que mide la distancia en tiempo real para evitar cruce entre Messi y Canelo Álvarez

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fueron las palabras del boxeador que alertaron a seguidores de la Albiceleste.

Una Copa Mundial de Fútbol da para todo, eso no es un secreto. Sin embargo, lo impensado es que una celebración de camerino después de un partido fuera a generar suspicacia entre dos figuras del deporte latinoamericano: el campeón mundial de boxeo, Canelo Álvarez, y un fuera de serie en el balompié, Lionel Messi.

Tanto continúa dando de qué hablar este tema en la prensa deportiva que los aficionados de La Pulga crearon una app para evitar que las dos estrellas se encuentren.

La polémica comenzó una vez concluyó el partido entre Argentina y México por la segunda jornada del Grupo C del Mundial. Ambas selecciones buscaban la primera victoria en Qatar 2022 y acercarse a los octavos de final. Pero fue la scaloneta la que se impuso, con un Lionel Messi que le hizo honor al dorsal 10 y un Enzo Fernández que, con clase, le pidió a su director técnico (DT) más minutos en el campo de juego.

Tras la victoria 2-0 de la Albiceleste, los dirigidos por Lionel Scaloni cantaron una versión futbolera de Muchachos, esta noche me emborracho, de La Mosca, como lo evidenció un video publicado en redes sociales. Lo que llamó la atención de algunos, como Canelo Álvarez, es que en el piso, junto a Lionel Messi, hubiera una camiseta de México.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

Luego de observar la grabación, el púgil le pidió a la estrella argentina respetar a México y dejó entrever lo que haría si llegara a toparse con él. En Twitter, entre otros comentarios, escribió: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

Debido al temor de que Canelo Álvarez “desarme” a La Pulga con su brazo de boxeador, 20 Dedos, una agencia de publicidad argentina creó una plataforma que permite ver la distancia en tiempo real entre los dos.

A ‘Messimetral’, como llamaron a la calculadora, puede accederse desde Google. En cuestión de segundos calculará a cuántos kilómetros están, así como el riesgo de encuentro.

“Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca, por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen”, afirmaron en 20 Dedos.

A las 5:00 de la tarde de este 29 de noviembre, por ejemplo, ‘Messimetral’ mostraba que la distancia entre el mexicano y el argentino era de 14.197 km. Mientras el boxeador está en Jalisco, México, el futbolista está en Doha, Qatar, esperando el próximo partido del Mundial, ante Polonia.

Andrés Guardado defendió a Messi

En conversación con el medio de comunicación argentino TyC Sports, Andrés Guardado, futbolista del Betis comentó: “Sé la persona que es Leo, desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”.

Guardado, para zanjar la situación, agregó que hay un acuerdo tácito entre futbolistas y utileros en cuanto a la ropa una vez termina el compromiso. Lo que está en el suelo es para lavar, lo que no, para que el futbolista lo lleve a su casa. Así mismo, dijo que la camiseta en el suelo era de él.

“Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como la suya no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le doy mucha importancia”, añadió.