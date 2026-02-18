Deportes

Noche de terror para dos colombianos: les cayó fulminante goleada por 6-1 en Champions League

El británico Anthony Gordon fue la figura en el triunfo de Newcastle anotando un póker y llevándose el balón.

18 de febrero de 2026, 2:46 p. m.
Anthony Gordon celebrando uno de sus cuatro goles contra Qarabag.
Anthony Gordon celebrando uno de sus cuatro goles contra Qarabag. Foto: Newcastle United via Getty Image

Newcastle acaricia su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El conjunto británico goleó a Qarabag en condición de visitante y se llevó una ventaja de cinco goles para el partido de vuelta.

Los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán fueron titulares en el conjunto local, pero no pudieron hacer nada para evitar la noche fantástica de Anthony Gordon para las urracas.

El delantero inglés marcó cuatro goles, se llevó el balón del partido y lanza su candidatura para entrar en el once ideal de la jornada.

Newcastle encaminó la victoria desde el tercer minuto de partido. Gordon corrió en diagonal y lanzó un remate cruzado que se metió cerca al vertical derecho del arco defendido por Mateusz Kochalski.

Malick Thiaw puso el segundo de la noche al minuto 8, antes que Gordon aumentara sus números con tres goles más antes del irse al descanso: marcó dos de penal y otro más eludiendo al portero tras una recuperación alta.

Qarabag 1-6 Newcastle

Con una diferencia tan abultada en el marcador, Qarabag apretó las tuercas en el entretiempo y dejó una mejor impresión en la segunda parte.

De hecho, Elvin Cafarguliyev marcó el tanto del descuento a los 54 minutos y le sacó una sonrisa a la hinchada local.

Pero Jacob Murphy tenía otros planes y marcó el sexto de Newcastle al minuto 72. Recién llegado desde el banquillo sacó un remate de media distancia para aumentar la ventaja a favor del equipo dirigido por Eddie Howe.

Newcastle nunca bajó la velocidad pese a la diferencia en el marcador, símbolo de respeto por su rival y ese instinto salvaje que tienen los clubes provenientes de la Premier League.

Anthony Gordon fue elegido como la figura del partido, aunque también hubo buenos puntajes para Harvey Barnes, Dan Burn y Kieran Trippier como autores de las asistencias.

BAKU, AZERBAIJAN - FEBRUARY 18: Kevin Medina of Qarabag runs ahead of Anthony Gordon of Newcastle United during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Qarabag FK and Newcastle United FC at Tofiq Bahramov Stadium on February 18, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)
El colombiano Kevin Medina peleando una pelota contra Anthony Gordon. Foto: UEFA via Getty Images

Camilo Durán quiere ir a la Selección Colombia

Este resultado fue el peor posible para Camilo Durán y sus aspiraciones de ser convocado a la Selección Colombia. El atacante samario habló en la rueda de prensa previa al partido contra Newcastle sobre ese sueño de vestirse con los colores de la Tricolor.

“Siempre es un sueño desde niño. Se que estoy más cerca si continúo así como lo estoy haciendo ahora, se que pronto se dará lo de la Selección Colombia y de ir a un Mundial como todo futbolista sueña. Ojalá se me de”, apuntó.

Durán sabía que este partido contra Newcastle era importante para llamar la atención de Néstor Lorenzo, sin embargo, se encontró con una goleada que difícilmente le permitirá continuar jugando en la Champions League.

