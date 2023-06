Oficial: Barcelona anunció que un campeón del mundo se desvinculó del club

En busca de seguir rebajando la masa salarial, Barcelona logró salir de uno de los futbolistas con más ingresos en el club y que no iba a ser tenido en cuenta para la próxima temporada por el entrenador Xavi Hernández.

A través de un comunicado, el equipo catalán informó que llegó a un acuerdo con el defensor francés Samuel Umtiti para rescindir su vinculación, que iba hasta junio de 2026.

“Umtiti cierra una etapa de siete años como futbolista azulgrana, aunque este último curso ha estado jugando en la Serie A con el Lecce en condición de cedido. Con el equipo italiano ha conseguido reencontrarse con un buen nivel futbolístico y físico, sin ninguna grave lesión, y ha jugado un total de 25 partidos, después de un último periodo como culé en el que las lesiones afectaron a su continuidad”, explicó el elenco español en su portal web.

Mensaje de despedida del Barcelona a Samuel Umtiti. - Foto: Barcelona

Barcelona recordó que el zaguero francés llegó en 2016 a la institución, desde el Olympique de Lyon, y en sus dos primeras temporadas jugó 83 partidos, haciendo una de las mejores duplas defensivas de Europa con Gerard Piqué.

Sin embargo, después de ser campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, el defensor fue atacado por una ola de lesiones.

“En total, en las siguientes cuatro temporadas, Umtiti jugó 50 partidos, antes de irse cedido a Italia”, señaló el Barcelona, elenco con el que ganó dos ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas.

Volvió a su mejor nivel

En la última campaña, el defensor de 29 años estuvo prestado en el Lecce, donde encontró una gran forma futbolística y física.

De los últimos 23 partidos de la temporada, el francés disputó 20, perdiéndose uno por molestia física, otro por decisión técnica y el último por lesión.

Samuel Umtiti encontró su mejor rendimiento en el Lecce. - Foto: Getty Images

Su gran nivel impulsó al Lecce a conseguir la permanencia en la Serie A para la próxima temporada, al acabar 16 con 36 puntos. Incluso, el equipo solo recibió 46 goles, siendo la mejor defensa de la segunda mitad de la tabla.

Por lo pronto Samuel Umtiti es agente libre y no se ha especulado aún con un posible destino para el jugador.

El volante que busca Barcelona

Xavi ha fijado su mirada en Oriol Romeu, ex futbolista del Chelsea, como el candidato ideal para cubrir la posición de pivote durante este período de transición, hasta que el club tenga los recursos financieros para abordar un refuerzo a largo plazo.

El entrenador del conjunto catalán está convencido de que el jugador del Girona, formado en La Masía, posee los conceptos arraigados del espíritu de juego azulgrana. Se rumorea que Xavi ha mantenido conversaciones con Romeu, lo cual no ha sido bien recibido en el seno del Girona. Fuentes del Camp Nou indican que estos contactos podrían haber sido positivos y que se espera que las negociaciones finales con el Girona se lleven a cabo en los próximos días.

Romeu fue una pieza clave en el esquema del técnico Miguel Ángel ‘Míchel’ Sánchez en la pasada temporada, disputando 33 partidos y anotando dos goles. Sin embargo, su afición por el Barça, el equipo que lo vio crecer, dificulta el rechazo hacia el club.

Oriol Romeu enfrentando al Barcelona. - Foto: Getty Images

El canterano del Barcelona podría ser una opción para el croata Marcelo Brozović, quien espera firmar con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, aunque aún el Inter y el elenco de Arabia Saudita no tienen un acuerdo económico. El conjunto del medio oriente ofreció 13 millones de euros y no los 23 que había indicado en un principio, por eso los italianos dijeron que no al negocio.

Además, Romeu podría ser el segundo volante que llega en este mercado, puesto que los ‘Blaugranas’ anunciaron el arribo como agente libre del alemán Ilkay Gündogan.