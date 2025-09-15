Oficializan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: este fue el resultado del análisis médico

Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, confirmó la lesión de uno de sus jugadores, antes del debut por Champions League ante Chelsea de Inglaterra.

Tras el duelo vs. Hamburgo del reciente fin de semana, que ganó Bayern 5 goles a 0 con un tanto de Lucho Díaz, a Raphaël Guerreiro se le encontró una lesión de tipo muscular.

“Raphaël Guerreiro sufrió una leve lesión muscular abdominal durante el partido de la Bundesliga en casa del FC Bayern contra el Hamburger SV”, indicó el club bávaro en sus diferentes plataformas digitales.

“Esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del campeón récord alemán. Debido a la lesión, el portugués de 31 años será baja por el momento”, añadió.

Raphaël Guerreiro hat sich beim Spiel gegen den Hamburger SV eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. ℹ️



Gute Besserung, Rapha! 🍀



Alle Infos: https://t.co/4CPEWTrlP9 pic.twitter.com/XjlQRgk0ag — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2025

Se desconoce el tiempo de incapacidad que tendrá el futbolista luso. Este jugador no es habitual titular para el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, pero sí suele ser uno de los primeros cambios.

Siguiendo con temas del Bayern Múnich, como se mencionó, este se medirá con Chelsea por la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa el miércoles 17 de septiembre.

Luis Díaz, atacante de Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“José María Sánchez Martínez arbitrará el partido contra el Chelsea. Será la primera vez que el español dirija un partido del Bayern de Múnich. Raúl Cabañero e Íñigo Prieto serán los jueces de línea, y Guillermo Cuadra Fernández será el cuarto árbitro. Los árbitros asistentes de vídeo serán Carlos del Cerro Grande y Rob Dieperink”, señala el club.

El duelo entre Bayern Múnich y Chelsea, se espera, esté muy entretenido, ya que, es un choque de dos gigantes de Europa. Los alemanes pican en punta en favoritismo para llevarse el triunfo.

“Desde la temporada 2003/04, cuando se suprimió la segunda fase de grupos de la competición, el campeón récord alemán tiene el mayor porcentaje de victorias de todos los participantes en la fase de grupos o de liga. El FCB ha ganado el 73 % de los encuentros, es decir, 93 de los 128 partidos disputados antes de la fase de eliminatorias”, continuó la institución teutona.