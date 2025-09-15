Suscribirse

Deportes

Oficializan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: este fue el resultado del análisis médico

El equipo alemán confirmó que la lesión se presentó en la zona del abdomen del jugador.

Redacción Deportes
16 de septiembre de 2025, 3:15 a. m.
Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (L) taks to Bayern Munich's German defender #04 Jonathan Tah prior to the friendly football match between Bayern Munich and Olympique Lyon in Munich, southern Germany, on August 2, 2025. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Luis Díaz en el banquillo del Bayern Múnich. | Foto: AFP

Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, confirmó la lesión de uno de sus jugadores, antes del debut por Champions League ante Chelsea de Inglaterra.

Tras el duelo vs. Hamburgo del reciente fin de semana, que ganó Bayern 5 goles a 0 con un tanto de Lucho Díaz, a Raphaël Guerreiro se le encontró una lesión de tipo muscular.

Contexto: Tajante declaración sobre Luis Díaz por lo que hizo con Bayern Múnich: “A algunos les cuesta reconocerlo”

Raphaël Guerreiro sufrió una leve lesión muscular abdominal durante el partido de la Bundesliga en casa del FC Bayern contra el Hamburger SV”, indicó el club bávaro en sus diferentes plataformas digitales.

“Esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del campeón récord alemán. Debido a la lesión, el portugués de 31 años será baja por el momento”, añadió.

Se desconoce el tiempo de incapacidad que tendrá el futbolista luso. Este jugador no es habitual titular para el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, pero sí suele ser uno de los primeros cambios.

Siguiendo con temas del Bayern Múnich, como se mencionó, este se medirá con Chelsea por la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa el miércoles 17 de septiembre.

Luis Díaz, atacante de Bayern Múnich
Luis Díaz, atacante de Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“José María Sánchez Martínez arbitrará el partido contra el Chelsea. Será la primera vez que el español dirija un partido del Bayern de Múnich. Raúl Cabañero e Íñigo Prieto serán los jueces de línea, y Guillermo Cuadra Fernández será el cuarto árbitro. Los árbitros asistentes de vídeo serán Carlos del Cerro Grande y Rob Dieperink”, señala el club.

El duelo entre Bayern Múnich y Chelsea, se espera, esté muy entretenido, ya que, es un choque de dos gigantes de Europa. Los alemanes pican en punta en favoritismo para llevarse el triunfo.

Contexto: No olvidan a Luis Díaz: figura de Liverpool se desahogó y admitió que extrañan al guajiro

“Desde la temporada 2003/04, cuando se suprimió la segunda fase de grupos de la competición, el campeón récord alemán tiene el mayor porcentaje de victorias de todos los participantes en la fase de grupos o de liga. El FCB ha ganado el 73 % de los encuentros, es decir, 93 de los 128 partidos disputados antes de la fase de eliminatorias”, continuó la institución teutona.

El equipo de Luis Díaz es uno de los llamados a pelear por el título de la presente edición de la Uefa Champions League. El primer reto es superar la fase de liga. Luego, se irá mirando cómo se planta el club en las instancias finales. Por nómina debería llegar hasta fases definitivas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desafío Siglo XXI: Yudisa quiere ‘tirar la toalla’; destapó las razones de su posible salida

2. Rifirrafe entre la UCI y el gobierno español tras polémico final de La Vuelta: intercambio de mensajes

3. Tatán Mejía recibió fuerte e inesperada acusación de Camilo Sáenz: “La desaparición de uno de mis animales”

4. Trump contempla que podría declarar a este movimiento radical como grupo terrorista en EE. UU.

5. Neymar sorprendió a Leandro Paredes con un inesperado regalo: tendencia por lo que le dio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazAlemanialesiónEuropaSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.