Periodista de El Chiringuito ninguneó a la “España de Yamal” y va con Colombia para el Mundial 2026: ojo a sus palabras

Viral terminó siendo el programa de este 26 de noviembre en El Chiringuito de España. De hecho, la Selección Colombia tiene que ver en ello, pues fue el foco de atención para uno de los periodistas más reconocidos del programa.

Se trata de Jota Jordi, quien en el pasado ya ha dado muestras de su cariño por Colombia, y ahora lo lleva al ámbito futbolístico. Públicamente anunció que apoyará a La Tricolor en el Mundial 2026, y no a su Selección de España.

“¿En el Mundial vas con Colombia?”, le preguntaron a Jota Jordi. “Sí, sí”, respondió seguro. “¿Antes que España de Lamine (Yamal)?”, le insistieron, y volvió a aseverar: “Sí, voy con Colombia”.

La sorpresa era tanta entre los que dialogaban, que volvieron a preguntar para estar seguros: “¿Antes que España de Lamine? Mira que queda grabado esto”, y Jota Jordi acabó todo de forma certera: “Yo voy con Colombia. Te lo he dicho siempre, yo no soy de jugadores, soy de equipos, y mi equipo es el Barcelona y mi Selección es Colombia”.

Luego de un par de debates en la mesa, Jordi agregó: “Estoy enamorado de Colombia (...) pero, bueno, ¿a mi me van a dar lecciones de selecciones, de españolismo, gente del Madrid (Real) que si no van jugadores de ese equipo son de Brasil? Yo no me escondo, yo voy con Colombia”.

Cabe recordar que para el mes de agosto de este 2025, Jota Jordi viajó a Colombia y acabó absolutamente maravillado. Su enamoramiento por la tierra de García Márquez fue tanta, que hizo un video donde no paró de destacar cosas buenas.

“Colombia es un país seguro, Colombia es un país bonito, Colombia tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, los mejores parques nacionales, la mejor comida, la mejor gente”, fue un apartado de su pronunciamiento en aquel entonces.

Por supuesto, las palabras cayeron muy bien en todo el territorio colombiano y desde ahí se explica por qué Jota Jordi tiene tanto amor por el país.

