Perú ya tiene listo el reemplazo de Ricardo Gareca; un nombre que sorprende

El momento de los homenajes y las despedidas en Perú ya pasó a segundo plano. La salida de Ricardo Gareca del banquillo técnico hace parte del pasado con el inminente nombramiento del nuevo encargado de pelear por un cupo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

A pesar de la polémica por las ofertas que le hicieron a Gareca y las críticas en contra de los directivos, el fútbol inca ya pasa la página con la llegada de Juan Reynoso, quien sin mucha experiencia en cuanto a selecciones recibió la confianza de la Federación Peruana (FPF) para el próximo ciclo mundialista, en el que otras selecciones como Colombia, Brasil, Bolivia, entre otras, también estarán estrenando cuerpo técnico.

🚨 Juan Reynoso llegó a un acuerdo de palabra con la FPF para ser el entrenador de #Peru 🇵🇪



👉🏾Se ultiman detalles sobre sus colaboradores con la intención de anunciarlo formalmente durante la semana. pic.twitter.com/T7XJKJwqgX — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 2, 2022

Agustín Lozano (presidente de la FPF) “se ha reunido, en tres oportunidades, vía Zoom, con Marcelo Bielsa”, dijo el periodista deportivo Pedro García, del canal de cable Movistar Deportes. “Lo más importante fue ofrecerle un proyecto futbolístico y por ahí fue la conversación. Con plata (dinero) no lo enamoras a Bielsa”, indicó García.

“He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días”, declaró Lozano al canal de televisión América Noticias, justo antes que las cartas quedaran reveladas y se decantaran por Reynoso ante la cercanía con el fútbol peruano y unas condiciones económicas que se ajustan a lo que puede pagar la FPF tras dejar salir al ‘Tigre’, el que los regresó al Mundial después de tres décadas sin lograrlo antes de Rusia-2018.

De esta manera termina oficialmente el ciclo de Gareca en Perú tras siete años de resultados positivos, pero con constantes divisiones entre el cuerpo técnico y los dirigentes. El argentino se va con la frente en alto por el deber cumplido, pero con el sabor amargo de haber podido hacer mucho más por la bicolor a la que también clasificó a una final de Copa América en el año 2019.

Cuentas pendientes

El argentino dijo antes de irse que le hubiese gustado clasificar nuevamente a un Mundial y ganar “un título” con la selección de fútbol de Perú, a la que dirigió desde 2015 a 2022, y descartó tener ofertas de otras federaciones.

“Me hubiese gustado clasificar (a Catar-2022), es un dolor muy grande. Me hubiese gustado ganar un título. Creo que Perú estaba en condiciones, durante nuestra gestión, de haber ganado un título”, declaró Gareca en una rueda de prensa de despedida en un hotel de Lima. “Salvo la Copa América Centenario (en 2016), en todas estuvimos en podio. Dios quiera que se pueda dar”, manifestó el entrenador tras no descartar volver a entrenar a la selección inca en un futuro.

“Fueron casi ocho años espectaculares. La selección peruana, en lo que me depare el futuro, siempre va a ser bien considerada por nosotros, no solo en el trabajo”, señaló el Tigre, que asumió las riendas de Perú en marzo de 2015.

Tras destacar el nivel futbolístico del jugador peruano, Gareca descartó tener alguna oferta confirmada para dirigir a otra selección sudamericana o a clubes de su país, al margen que incluso sonó para Colombia cuando ni siquiera había disputado el repechaje ante Australia en Doha.

“En este momento no tengo ofrecimientos de ningún lado. Uno lo llama así cuando es algo oficial. Por el momento no tengo nada”, indicó tajantemente el entrenador de 64 años.

Tras la derrota en penales el mes pasado frente a Australia por un lugar en Catar 2022, el argentino dejó de ser seleccionador peruano al fracasar las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de renovación de su contrato. “Yo, de tema contractual, no hablo. Jamás me sentí defraudado o utilizado”, dijo Gareca.

Con información de la AFP.