Prensa portuguesa se pronunció sobre un colombiano tras el AVS vs. Benfica: no es Richard Ríos

Este sábado 20 de septiembre, por la sexta jornada de la liga de Portugal, Benfica se enfrentó a domicilio con AVS. En el papel, el equipo favorito para llevarse el triunfo era el rojo.

Y bien, lo que se esperaba en la antesala terminó sucediendo. Benfica venció 3 goles a 0 a AVS. Con un partido menos, esta institución es segunda de la tabla de posiciones con 13 puntos.

El reconocido mediocampista colombiano Richard Ríos fue titular en el conjunto que se llevó el triunfo. Tras el compromiso, la prensa portuguesa se pronunció sobre un cafetero, pero no fue sobre el exjugador de Palmeiras de Brasil.

A Bola, uno de los medios de comunicación más famosos del territorio luso, hizo referencia al joven atacante Óscar Perea, que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín.

Perea fue titular en AVS y el portal en cuestión valoró el peligro que este le supo generar durante varios momentos del juego al Benfica. Fue una más que aceptable presentación la del colombiano.

“Por la izquierda, los movimientos de Óscar Perea fueron muy interesantes, tanto atacando como ayudando defensivamente”, señaló el sitio web. El extremo tiene apenas 19 años y promete mucho a nivel internacional.

Óscar Perea con Colombia en el Sudamericano Sub-20. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Después del juego, cabe mencionar, José Mourinho habló en conferencia de prensa. El estratega, como bien se sabe, llegó hace pocos días para ponerse al mando del Benfica.

“Era importante ganar; logramos incorporar al partido algunas de las cosas que pensamos y trabajamos mínimamente ayer (viernes). La segunda mitad fue más lograda. En el banquillo comentaba que el cerebro humano es complejo”, expresó.

“Una cosa era jugar la primera parte con la presión de tener que ganar, con el marcador empatado y el rival haciendo muchas paradas inteligentes. Marcamos, pero en la segunda parte fue otra historia”, añadió.

“Jugamos mucho mejor, movimos el balón, buscamos la primera parte, dominamos. Me gustó más la segunda parte, pero sabía que venían de un período difícil; era importante marcar un gol que les diera libertad. En la segunda parte, el mensaje fue que teníamos que terminar el partido, y ellos lo entendieron bien”, sentenció.