Presidente de Atlético Nacional da veredicto con la llegada del Chicho Arango: se supo la decisión

Siendo un fichaje estelar, a punto de confirmarse, llevó a la dirigencia de Atlético Nacional a tomar una tajante decisión.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 3:07 a. m.
Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango.
Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango.

Ya es oficial que Atlético Nacional está cerrando la llegada de Cristian El Chicho Arango, siendo una de sus contrataciones estelares para este 2026. Restarían tan solo detalles para que sea oficializado.

Ahora bien, al tratarse de un fichaje de alto costo y con numerosas expectativas, el presidente de Atlético Nacional dio su veredicto con la llegada de Cristian Chicho Arango: apenas se oficialice, se cierra el mercado de pases en el verde de Antioquia.

Eso quiere decir que, aunque aparezcan rumores entre la prensa sobre posibles nuevas llegadas después de Arango, Nacional no lo tendría en sus planes. Diego Arias arrancará a trabajar con la nómina que tiene para esta temporada.

Con la llegada de Cristian Chicho Arango, se cierra el libro de pases en Atlético Nacional

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, le comentó la decisión al periodista Carlos Antonio Vélez. Este último leyó el mensaje que le mandó el mandatario verdolaga en su programa Palabras Mayores.

“Sobre Chicho Arango: viaja hoy (29 de enero); han adelantado la documentación con la MLS y el contrato del jugador. La intención de Atlético Nacional es presentarlo mañana (30 de enero). Claro, si se termina la documentación hoy”, arrancó afirmando Vélez.

Y ahí reveló la decisión desde Atlético Nacional: “Llegando el Chicho Arango, se cierra el libro de pases”.

Fichaje de Cristian Chicho Arango a Nacional provocó movimiento desde Europa.
Fichaje de Cristian Chicho cierra el libro de pases en Atlético Nacional.

Apenas se confirme, Cristian Chicho Arango integrará el grupo de refuerzos en Atlético Nacional para esta temporada. Otros nombres destacados son Nicolás Rodríguez, Milton Casco y la totalidad de Alfredo Morelos, que venía estando en préstamo.

Eso sí, Atlético Nacional también sufrió salidas, y acabaron siendo bastante sonoras. Por ejemplo, la de Marino Hinestroza Vasco da Gama, o la próxima a confirmarse del defensor Juan José Arias hacia la MLS.

¿Stefan Medina sí va a llegar a Atlético Nacional?

En las últimas horas se supo, por rumores de la prensa, que Atlético Nacional estaría detrás del regreso de Stefan Medina, polifacético jugador que presta sus servicios a Monterrey y que tuvo paso por Selección Colombia.

Sin embargo, por el momento, para este primer semestre de 2026, la llegada de Stefan Medina no está contemplada en el verde de Antioquia. Quizás para mitad de año se reactive el tema.

Carlos Antonio Vélez también lo indagó: “Le pregunté ayer (a Sebastián Arango) sobre una información que dio Juan Felipe Cadavid sobre Stefan Medina, y me contestó: ‘No, señor, ya no más incorporaciones este semestre’. O sea que Nacional, con la llegada del Chicho Arango, cierra todo”.

Noticias Destacadas