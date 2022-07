Presidente de la Dimayor estalla tras el escándalo por la falta de medallas en la final del FPC

El pasado 26 de mayo, Atlético Nacional se coronó como campeón del fútbol profesional colombiano después de vencer con un gol agónico de Jarlan Barrera a Tolima. El cuadro verdolaga se alzó con su trofeo número 17 en la historia, alargando su ventaja con respecto a equipos como Millonarios y América, que ostentan 15.

Ahora bien, el propio autor del gol por poco se amarga la fiesta gracias a la Dimayor. Justo en el habitual pasillo que se arma en cada celebración para recibir las medallas, varios jugadores de Nacional se percataron que no había más medallas, lo cual generó molestia.

En los micrófonos de la transmisión se pudo observar a Jarlan buscando la medalla de campeón, la cual consiguió, pero no sin dejar un mensaje los que estaban en su entorno, incluido el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. “No me voy a quedar sin medalla, tienen huevo”, dijo el jugador.

🚨La DIMAYORADA de la final la resume Jarlan Barrera:



“Me voy a quedar sin medalla, tienen 🥚” JAJAJAJAJA



¿No se cansan de ser un meme, @Dimayor ? 🤣🤣🤣



🎥: @WinSportsTV pic.twitter.com/kLujHFQABS — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) June 27, 2022

Después de este hecho, un sinnúmero de críticas se conocieron en redes sociales hacia el máximo ente del fútbol colombiano, Dimayor. Una de las críticas más fuertes, fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje donde se cuestionó por qué al campeón de la Liga BetPlay I, Nacional, no les dieron sus respectivas medallas al coronarse con el título del campeonato.

“Aquí estoy sentado esperando a que la Dimayor explique qué pasó con las medallas para el Campeón... vale la pena recordar que antes había de sobra hasta el punto que Bedoya se guardaba en el bolsillo las sobrantes!!! Como cambian los tiempos”, dijo el periodista en su publicación.

Jaramillo dio la cara

En charla con el canal Win Sports, el dirigente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, entregó sus declaraciones con respecto a este hecho, mostrándose molesto por la magnitud y eco que tuvo. “Todo lo hacen un drama. Las medallas estaban ahí, no estaban ahí detrás, las tenía el operador”, dijo de entrada.

“Todos los jugadores terminaron con medalla, pero todo lo agrandan en estos momentos y quieren hacer de estos temas un drama, pero no estoy de acuerdo con que esto sea una ‘Dimayorada’ como dicen despectivamente”, agregó.

Y continúo: “No hubo ningún jugador que se quedara sin medalla. Hubo un poco de desorden, que eso es responsabilidad nuestra, en la premiación de cómo suben y quién sube, y eso causa un poco de caos. Por eso Nacional tuvo unas sanciones del Comité Disciplinario”.

Cabe recordar que hace varios días, SEMANA indagó sobre lo sucedido y fuentes cercanas a Dimayor reconocieron errores en la logística y aclararon que todos los jugadores quedaron con sus respectivas medallas.

“Fallamos, pero también hubo desorden administrativo de Atlético Nacional y dejaron a sus mismos jugadores sin medallas en el escenario”, dijo la fuente de este medio.

También declararon que la logística se les salió de las manos para controlar en medio de la euforia quienes se subían y quienes no a la premiación. No fueron estrictos y además no llevaron la totalidad de las medallas.

“Se llevaron 51 medallas y no alcanzaron de tanta gente que se subió, pero nos encargamos de mandar las medallas al camerino”, argumentaron y agregaron que los que se quedaron sin presea, tienen la garantía de recibirlas en casa.