Presidente del DIM dijo estar “supremamente aterrado” por festejo de colombianos tras el título de Argentina

Daniel Ossa reveló que no le estaba haciendo fuerza al conjunto argentino en el Mundial de Qatar.

La selección de Argentina, dirigida por el técnico Lionel Scaloni, se coronó el pasado domingo campeona del mundo tras derrotar en penales a Francia, en una final que es considerada de las mejores en la historia de los mundiales de fútbol.

Tras lograr el agónico título, no solo los argentinos aún celebran, sino también millones de hinchas que tiene la selección ‘gaucha’ en diferentes partes del mundo, como es el caso de Colombia.

Sin embargo, Daniel Ossa, presidente del Independiente Medellín, dijo estar sorprendido por el hecho de que algunos colombianos hayan festejado el tercer título de la selección Argentina en un Mundial.

El directivo dijo, en diálogo con El VBar Caracol, que se debe tener “sentido de pertenencia” y hasta pidió que se estudie la historia del fútbol, de modo que se conozca cómo “se han comportado muchas veces estos personajes de Argentina con nosotros”.

“La gente en Colombia me ha sorprendido, parece como si hubiéramos ganado nosotros mismos y eso sí me ha tenido supremamente aterrado (...) Creo que nos hace falta más un poquito de sentido de pertenencia por lo nuestro, conocer un poquito la historia de cómo se han comportado muchas veces estos personajes de Argentina con nosotros y no creo que ameriten que nosotros estemos tan contentos como veo muchos por ahí, pero respetable de verdad”, dijo puntualmente el directivo, en el medio citado anteriormente.

De tal modo, Ossa también reveló que no le estaba haciendo fuerza en el Mundial al conjunto liderado por el astro argentino, Lionel Messi.

Argentina desata la fiesta con Messi y los campeones en casa

En un ambiente de euforia masiva, millones de personas acompañan a lo largo de las autopistas y calles de Buenos Aires el recorrido de Lionel Messi y su selección, en la caravana para celebrar la Copa, la tercera de Argentina.

En un autobús descapotable que avanza a paso de hombre, tratando de abrirse paso entre la multitud, los jugadores muestran exultantes la Copa conquistada ante Francia.

El recorrido que comenzó poco antes del mediodía local será de unos 70 kms y se calcula que pueda tomar más de ocho horas.

“Yo ya con verlos pasar es mucho. Si Messi nos mira a los ojos, a la cámara, ya está”, dijo a la AFP en el Obelisco Valentín Pino, de 19 años. “Después de tanto sufrimiento, ya se consagraron!”, celebró con una sonrisa.

En el centro porteño hay un ir y venir de simpatizantes con banderas argentinas por doquier. Bocinazos, cornetas, y el corear espontáneo de “Muchachos...” el hit mundialista se escucha en cada esquina.

El gobierno decretó feriado nacional para facilitar la participación en la fiesta multitudinaria.

“Voy al Obelisco porque ganó Argentina. Hacía 36 años que no ganaba. Yo tenía 6 años cuando ganó en 1986. No puedo explicar con palabras sino con emoción”, dijo a la AFP Paola Zattera, una empleada administrativa de 43 años.

“Buen día”

“Buen día”, escribió el capitán Messi en una publicación en sus redes sociales desde la cama del complejo de la AFA durmiendo abrazado a la Copa como un niño con su juguete más preciado.

Con la Copa en la mano y una enorme sonrisa, el capitán había descendido de las escalerillas del avión a las 02H40 (05H40 GMT) y saludó a la multitud entusiasta que estuvo esperando en vigilia a su selección.

Su llegada al aeropuerto de Ezeiza fue celebrada por el grupo “La Mosca Tse tse”, que en la misma pista de aterrizaje entonó “Muchachos”, la canción convertida en el himno de este torneo.

Las autoridades dispusieron un operativo de seguridad con desvíos de tránsito y postas policiales para prevenir desmanes a lo largo del recorrido.

Entre bombos, banderas y camisetas con la estampa del “10″ de Messi, familias enteras pasaron la noche tratando de hacerse un lugar para ver, aunque sea fugazmente, el paso de sus ídolos.

En el centro de Buenos Aires hay muchos que han venido de otras ciudades, tan lejos como Bariloche (en la Patagonia, sur), o de Rosario, la ciudad de Messi y Ángel Di María, y de las ciudades de la periferia de Buenos Aires.

*Con información de AFP