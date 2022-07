PSG presentó a su nuevo técnico y ya decidió sobre el futuro de Neymar

El PSG tiene nuevo entrenador. Tras un interminable culebrón concluido con la marcha del argentino Mauricio Pochettino, el club francés nombró este martes a Christophe Galtier, quien se dijo “capaz” afrontar el desafío, con un objetivo evidente, absoluto y prioritario, ganar la Liga de Campeones.

La negociación para la marcha de Pochettino, que tenía contrato hasta 2023, concluyó y el club le reservó un adiós lacónico este martes en su sitio Internet, justo antes de la rueda de prensa en la que se oficializó la nominación de Galtier.

El técnico francés (55 años), que según una fuente cercana al caso se comprometió por dos temporadas, se presentó ante la prensa vestido con un traje oscuro y una corbata gris en el Parque de los Príncipes, justo antes de un primer entrenamiento programado el martes por la tarde.

“Estoy emocionado y orgulloso”, declaró Galtier, que llegó junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

“Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz” de afrontarlas, añadió el técnico,

Galtier cortó con las especulaciones sobre una posible marcha del brasileño Neymar, afirmando que desea que el delantero “se quede” en el club.

“Evidentemente, deseo que Neymar se quede, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial es mejor tenerlos contigo que en contra”, señaló el nuevo técnico, cuando habían circulado rumores respecto al futuro del brasileño (30 años), que llegó a París en 2017 por 222 millones de euros (231,5 millones de dólares), una suma récord.

El técnico francés (55 años), que dejó su puesto en el Niza a finales de junio, es el séptimo entrenador de la era del fondo de inversión Qatar Sports Investment (QSI).

Galtier completa de este modo el nuevo organigrama de club campeón de la liga francesa, más de un mes después de la prolongación de Kylian Mbappé y la partida del director deportivo Leonardo, sustituido por el consejero deportivo portugués Luis Campos.

Seis técnicos desde 2011

Mauricio Pochettino, destituido de forma oficial este martes, es el sexto entrenador cesado por el París SG desde la llegada al club francés del fondo catarí QSI en 2011. Ninguno de ellos ha logrado la misión que se les encomendó, conquistar la primera Champions League.

Mauricio Pochettino (ARG/2020-2021)

Llegado en enero de 2021, Poche perdió el título de campeón de la Ligue 1 en beneficio del Lille de Christophe Galtier antes de conquistarlo la pasada temporada. En Liga de Campeones alcanzó una semifinal (2-1, 2-0 contra el Manchester City) y se estrelló este año en octavos contra el Real Madrid (1-0, 1-3).

Balance: un título de L1, una Copa de Francia, un Trofeo de los Campeones. Una semifinal como mejor resultado en Champions.

Thomas Tuchel (GER/2018-2020)

Luego de brillar en Dortmund, el alemán llegó con 44 años al banco del PSG, se coronó en dos ocasiones como campeón de Ligue 1 con un juego vistoso y llevó al PSG a su primera final de Champions, perdida ante el Bayern de Múnich (1-0), pero fue destituido justo antes de las Navidades de 2020.

Balance: dos títulos de L1, una Copa de Francia, dos Trofeos de los Campeones. Una final como mejor resultado en Champions.

Unai Emery (ESP/2016-2018)

El único en no haber sido destituido, sino que no fue renovado al término de sus dos años de contrato. Su recorrido permanece marcado por la humillante remontada sufrida contra el FC Barcelona (4-0, 1-6), en octavos de final de la Champions, y también se dejó por el camino la liga francesa de 2017 contra el Mónaco de Kylian Mbappé.

Balance: un título de L1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga, dos Trofeos de los Campeones. Unos octavos de final como mejor resultado en Liga de Campeones.

Laurent Blanc (2013-2016)

En tres años, sólo dejó escapar un título nacional, la Copa de Francia 2014. El resto de títulos en juego fueron a las vitrinas del club. Pero en Champions no pasó de los cuartos de final en sus tres tentativas, y fue cesado pocos días después de la prolongación de su contrato.

Balance: tres títulos de L1, dos Copas de Francia, tres Copas de la Liga, tres Trofeos de los Campeones. Cuartos de final como mejor resultado en Liga de Campeones.

Carlo Ancelotti (ITA/2011-2013)

Llegado el 30 de diciembre de 2011, el primer entrenador elegido por los cataríes comenzó con un segundo puesto en liga antes de conquistar el título al año siguiente, el primero de la era catarí, y el tercero del club tras los de 1986 y 1994. En Champions fue eliminado por el FC Barcelona en cuartos (2-2, 1-1). Después de un año y medio Ancelotti y el PSG separaron sus caminos.

Balance: un L1. Unos cuartos de final como mejor resultado en Champions.

Antoine Kombouaré (2009-2011)

En el puesto desde 2009, el técnico francés no gozó de la confianza de los nuevos propietarios pese a que lideraba la Ligue 1 a finales de 2011. Pero los cataríes optaron por la impresionante hoja de servicios de Ancelotti. Kombouaré conquistó una Copa de Francia con el PSG antes de la llegada de QSI.

Balance (antes de QSI): 1 Copa de Francia. Sin recorrido en Champions, clasificado a dieciseisavos de final de la Champions.

Con información de la AFP.