“Pudo llegar a Millonarios”, la sorpresiva revelación sobre Luis Díaz

Luis Díaz se alista para uno de sus retos más importantes como profesional, la final de la Champions League. El colombiano parte como carta fundamental en el Liverpool para medirse este sábado con el Real Madrid, un duelo que tendrá lugar en la ciudad de París.

Mientras llega la hora, varios personajes que hicieron parte de su carrera profesional han tenido la oportunidad de contar experiencias con el jugador que hoy en día es uno de los fichajes más letales del fútbol mundial. El último en hacerlo fue el exdelantero guajiro Víctor ‘Toro’ Medina, exjugador de Millonarios en el año de 1996 y el cual realizó una sorpresiva revelación sobre lo que pudo ser el futuro del jugador del Liverpool.

En diálogo con la cadena ESPN, Medina aseguró que Díaz “pudo haber jugado en Millonarios”, pero esto no se dio por una cuestión de gustos, terminando en el Barranquilla FC, equipo con el que se hizo figura para llegar a Junior.

“Lo mejor que me pudo pasar fue llegar a Millonarios, tuve mi mayor figuración. En cuanto a Lucho, entiendo que vino de la Copa América de poblaciones indígenas, hubo la posibilidad de estar en Millonarios. Pero son cosas del fútbol, no pega o no gusta. Afortunadamente se dio la oportunidad del Barranquilla y está dónde está”, dijo el exjugador a este medio.

Luis Díaz estuvo cerca de Millonarios



Uno de sus formadores, Víctor "El Toro" Medina, reveló que el extremo tuvo la posibilidad de estar en el equipo embajador.



El destino de Díaz finalmente fue en Barranquilla, ciudad donde se hizo figura indiscutible del fútbol colombiano y de la que dio el salto al fútbol de Europa, mas exactamente al Porto.

Más anécdotas

Un total de 6 goles y 5 asistencias en esta temporada son números base para decir que Díaz es uno de los mejores refuerzos en esta temporada, tanto en Inglaterra, como en el mundo. Incluso, en Europa y en suelo sudamericano han apuntado que el colombiano puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del planeta.

Así por lo menos lo aseguró en su momento el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, el cual tuvo en sus filas a Lucho cuando estuvo al mando del Junior de Barranquilla.

La anécdota del estratega que hoy se juega la clasificación al Mundial de Catar con su selección Costa Rica, fue contada por el portero de Alianza Petrolera, José Luis Chunga. En diálogo con Blu Radio, el golero reveló que “desde el primer momento en que lo subieron para entrenar (desde el Barranquilla FC), él demostró lo que iba a hacer”.

Y que cuando estuvo Suárez en el banquillo “siempre en las charlas técnicas se le acercaba a ‘Lucho’ y le decía: ‘serás el mejor jugador del mundo’”, contó el golero que fue llamado por la Selección Colombia para el juego amistoso del próximo 5 de junio.

Sin duda alguna, el extremo guajiro tiene una gran presión para el duelo más importante de esta temporada, pues más allá de haber disputado las dos finales anteriores (FA Cup y Copa de la Liga), ante los merengues tendrá un tinte especial por ser su primera final continental como profesional.

Los hinchas colombianos han acudido en masa para apoyar a su compatriota que en las últimas horas les mandó un sentido mensaje, demostrando una vez más su humildad. “Sé que tengo su apoyo (de Colombia) al 100 %, trataré de representarlos de la mejor manera y salir por la victoria”, aseguró Díaz en charla para el diario ‘Liverpool Echo’.

Díaz sabe que lo que está viviendo con el conjunto red es como un sueño, así por lo menos lo ha expresado en la previa de la gran final que se llevará a cabo en París. “Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”, dijo el guajiro este miércoles atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta cumpliendo con el Media Day que promueve la Uefa para cada club participante en la gran final. “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club”, añadió.