Qué canales pasan los partidos de la Champions League del martes 25 de noviembre: a qué hora son y quién juega
Vuelve la Champions League con la quinta fecha de la fase liga con partidazos y toda una programación de lujo que paraliza al fútbol mundial. Canales de TV, horario y los enfrentamientos.
La Champions League vuelve y paraliza al fútbol mundial. La quinta fecha de la fase liga está cargada de grandes partidos alrededor de Europa y la programación tendrá a los más futboleros en Sudamérica conectados a las pantallas. Arsenal vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán (miércoles) y Chelsea vs. Barcelona (martes), asoman como el ‘plato fuerte’ de un derivado menú que también anota a PSG vs. Tottenham en París.
La jornada comenzará con dos partidos a primera hora (martes). Ajax será local en Ámsterdam ante un alicaído Benfica, con Richard Ríos y Nicolás Otamendi que están obligados a ganar para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y tratar de pescar un cupo en el repechaje. Por otra parte, Galatasaray, con Dávinson Sánchez, Lucas Torreira y Mauro Icardi, espera en Estambul al Unión SG de Bélgica. El gigante turco también necesita la victoria para mantenerse en la zona de clasificación directa.
La jornada continuará en la tarde sudamericana con Chelsea de Moisés Caicedo y Enzo Fernández ante FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en Stamford Bridge de Londres. La Juventus de Juan David Cabal irá a Noruega a intentar sumar tres puntos con el Bodø/Glimt y el Napoli será local contra el Qarabag de Azerbaiyán, que tiene en sus filas a los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina. El Marsella esperará a Newcastle y Borussia Dortmund ser verá las caras con el Villarreal.
Canales de TV, horario y toda la programación de la Champions del martes 25 de noviembre
El Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola será local ante el Bayer Leverkusen de Alemania y Slavia Praga con Athletic Bilbao también engalanan la lista de partidos de este 25 de noviembre 2025 en Europa. Todos los partidos en hora colombiana.
12:45 pm
- Ajax vs. Benfica / Disney + Premium y estándar- ESPN
- Galatasaray vs. Unión SG / Disney + Premium - ESPN 2
3:00 pm
- Bodo/Glimt vs. Juventus / Disney + Premium - ESPN 5
- Napoli vs. Qarabag / Disney + Premium - ESPN 4
- Olympique Marsella vs. Newcastle: Disney + Premium y estándar - ESPN
- Borussia Dortmund vs. Villarreal: Disney + Premium - ESPN 7
- Chelsea vs. FC Barcelona: Disney + Premium y estándar - ESPN
- Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Disney + Premium - ESPN 2
- Slavia Praga vs. Athletic Club: Disney + Premium - ESPN 6