Suscribirse

Deportes

Qué canales pasan los partidos de la Champions League del martes 25 de noviembre: a qué hora son y quién juega

Vuelve la Champions League con la quinta fecha de la fase liga con partidazos y toda una programación de lujo que paraliza al fútbol mundial. Canales de TV, horario y los enfrentamientos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

25 de noviembre de 2025, 1:48 a. m.
El trofeo de la Champions League.
El trofeo de la Champions League. | Foto: UEFA via Getty Images

La Champions League vuelve y paraliza al fútbol mundial. La quinta fecha de la fase liga está cargada de grandes partidos alrededor de Europa y la programación tendrá a los más futboleros en Sudamérica conectados a las pantallas. Arsenal vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán (miércoles) y Chelsea vs. Barcelona (martes), asoman como el ‘plato fuerte’ de un derivado menú que también anota a PSG vs. Tottenham en París.

La jornada comenzará con dos partidos a primera hora (martes). Ajax será local en Ámsterdam ante un alicaído Benfica, con Richard Ríos y Nicolás Otamendi que están obligados a ganar para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y tratar de pescar un cupo en el repechaje. Por otra parte, Galatasaray, con Dávinson Sánchez, Lucas Torreira y Mauro Icardi, espera en Estambul al Unión SG de Bélgica. El gigante turco también necesita la victoria para mantenerse en la zona de clasificación directa.

Barcelona
Los atacantes del Barcelona, Ferran Torres y Lamine Yamal, festejan los goles de la victoria de su equipo, en duelo en el que ambos le anotaron al Athletic Club. (Foto Lluis GENE / AFP) | Foto: AFP

La jornada continuará en la tarde sudamericana con Chelsea de Moisés Caicedo y Enzo Fernández ante FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en Stamford Bridge de Londres. La Juventus de Juan David Cabal irá a Noruega a intentar sumar tres puntos con el Bodø/Glimt y el Napoli será local contra el Qarabag de Azerbaiyán, que tiene en sus filas a los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina. El Marsella esperará a Newcastle y Borussia Dortmund ser verá las caras con el Villarreal.

Canales de TV, horario y toda la programación de la Champions del martes 25 de noviembre

El Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola será local ante el Bayer Leverkusen de Alemania y Slavia Praga con Athletic Bilbao también engalanan la lista de partidos de este 25 de noviembre 2025 en Europa. Todos los partidos en hora colombiana.

12:45 pm

  • Ajax vs. Benfica / Disney + Premium y estándar- ESPN
  • Galatasaray vs. Unión SG / Disney + Premium - ESPN 2

3:00 pm

  • Bodo/Glimt vs. Juventus / Disney + Premium - ESPN 5
  • Napoli vs. Qarabag / Disney + Premium - ESPN 4
  • Olympique Marsella vs. Newcastle: Disney + Premium y estándar - ESPN
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal: Disney + Premium - ESPN 7
  • Chelsea vs. FC Barcelona: Disney + Premium y estándar - ESPN
  • Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Disney + Premium - ESPN 2
  • Slavia Praga vs. Athletic Club: Disney + Premium - ESPN 6

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duván Vergara se inspiró con golazo de Juanfer Quintero: el pedido que es viral en Racing y hay fuego en Argentina

2. EE. UU. se pronuncia sobre los archivos de alias Calarcá y pide investigar los lazos del Gobierno Petro con las disidencias de las Farc

3. Luis Díaz, solo, vale más que estas selecciones clasificadas al Mundial 2026: lista de cifras asombra

4. Crece la alarma por la estrategia de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder: “No veo un plan”

5. Fiscal Camargo reacciona al escándalo de infiltración de disidencias de las Farc en el gobierno Petro: “Resulta alarmante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Champions LeagueChelseaBarcelonaBayern MúnichArsenal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.