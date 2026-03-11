Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, inscribió su candidatura a la presidencia de Colombia este miércoles, 11 de marzo. El candidato por el Pacto Histórico reapareció en la sede principal de la Registraduría Nacional en la ciudad de Bogotá acompañado por grupos indígenas y fanáticos de Santa Fe y Millonarios.

Esta es la ubicación que tendrá el nuevo megaestadio de Bogotá: Millonarios y Santa Fe toman nota

“Hoy inauguramos una nueva fase de nuestra campaña, decisiva para nuestro país. Vamos por la disputa de la presidencia con un gobierno con mayor respaldo popular y nuestro proyecto, el Pacto Histórico, con una campaña presidencial cada vez más fuerte, sólida y cerca de obtener un triunfo como lo vamos a tener en la primera vuelta el próximo 31 de mayo“, aseguró Cepeda en un discurso.

El candidato también se refirió a los resultados electorales del pasado domingo en el que destacó que Pacto Histórico, su partido político, sería una de las fuerzas políticas más importantes de la actualidad en Colombia. Comentó que su grupo político es el “más querido” y “respaldado” por Colombia en la actualidad.

El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda realizó el registro de su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial. Foto: COLPRENSA

Iván Cepeda avanzó en los detalles sobre la elección de Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial. Aseguró que ella ha logrado superar varias luchas y destacó su trayectoria en el pueblo indígena. También recordó que ha sido víctima del conflicto armado en el Cauca. El candidato presidencial dijo estas palabras en medio de las barras bravas de Santa Fe y Millonarios.

Barras bravas de Santa Fe y Millonarios junto a Cepeda

Periodistas de Cablenoticias, que estaban en el lugar de los hechos en la Registraduría, dieron detalles de Iván Cepeda y su asistencia para inscribirse como candidato. El comunicador informó que el líder del Pacto Histórico estuvo acompañado por colectivos indígenas, senadores, amigos y barras de Santa Fe y Millonarios.

Se comentó que ambos grupos, rojos y azules, estaban acompañando esta candidatura presidencial y por eso la presencia en la inscripción en la Registraduría.

#Noticias | A Esta hora integrantes de las barras bravas de Millonarios y Santa Fe acompañan la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué en la Resgistraduría Nacional.



▶️ Más contenido en 👉 https://t.co/OEEYzdbZ0K pic.twitter.com/zvU4SbsbV7 — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) March 11, 2026

Cabe recordar que las barras bravas, a través de los años, han intentado liderar campañas de ‘fútbol en paz’ y así alejar la violencia de los estadios de Colombia. Pese a los esfuerzos, se siguen presentando disturbios en las gradas o alrededores de los escenarios deportivos, antes, durante y después de algunos partidos en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

Tras la inscripción, Cepeda sigue en camino para intentar ser presidente de Colombia y se enfrenta en una durísima campaña con Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, entre otros.