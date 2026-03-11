Deportes

¿Qué hacían barras bravas de Santa Fe y Millonarios con Iván Cepeda en la inscripción de la candidatura en la Registraduría?

Hinchas de Santa Fe y Millonarios se dejaron ver junto a Iván Cepeda y Aída Quilcué.

William Horacio Perilla Gamboa

11 de marzo de 2026, 10:04 p. m.
Hinchas de Santa Fe y Millonarios / Iván Cepeda y Aída Quilcué.
Hinchas de Santa Fe y Millonarios / Iván Cepeda y Aída Quilcué. Foto: Fotos: Colprensa

Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, inscribió su candidatura a la presidencia de Colombia este miércoles, 11 de marzo. El candidato por el Pacto Histórico reapareció en la sede principal de la Registraduría Nacional en la ciudad de Bogotá acompañado por grupos indígenas y fanáticos de Santa Fe y Millonarios.

“Hoy inauguramos una nueva fase de nuestra campaña, decisiva para nuestro país. Vamos por la disputa de la presidencia con un gobierno con mayor respaldo popular y nuestro proyecto, el Pacto Histórico, con una campaña presidencial cada vez más fuerte, sólida y cerca de obtener un triunfo como lo vamos a tener en la primera vuelta el próximo 31 de mayo“, aseguró Cepeda en un discurso.

El candidato también se refirió a los resultados electorales del pasado domingo en el que destacó que Pacto Histórico, su partido político, sería una de las fuerzas políticas más importantes de la actualidad en Colombia. Comentó que su grupo político es el “más querido” y “respaldado” por Colombia en la actualidad.

El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda realizó el registro de su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial.
El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda realizó el registro de su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial. Foto: COLPRENSA

Iván Cepeda avanzó en los detalles sobre la elección de Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial. Aseguró que ella ha logrado superar varias luchas y destacó su trayectoria en el pueblo indígena. También recordó que ha sido víctima del conflicto armado en el Cauca. El candidato presidencial dijo estas palabras en medio de las barras bravas de Santa Fe y Millonarios.

Barras bravas de Santa Fe y Millonarios junto a Cepeda

Periodistas de Cablenoticias, que estaban en el lugar de los hechos en la Registraduría, dieron detalles de Iván Cepeda y su asistencia para inscribirse como candidato. El comunicador informó que el líder del Pacto Histórico estuvo acompañado por colectivos indígenas, senadores, amigos y barras de Santa Fe y Millonarios.

Se comentó que ambos grupos, rojos y azules, estaban acompañando esta candidatura presidencial y por eso la presencia en la inscripción en la Registraduría.

Cabe recordar que las barras bravas, a través de los años, han intentado liderar campañas de ‘fútbol en paz’ y así alejar la violencia de los estadios de Colombia. Pese a los esfuerzos, se siguen presentando disturbios en las gradas o alrededores de los escenarios deportivos, antes, durante y después de algunos partidos en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

Tras la inscripción, Cepeda sigue en camino para intentar ser presidente de Colombia y se enfrenta en una durísima campaña con Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, entre otros.