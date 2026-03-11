Con más de seis horas de retraso, Iván Cepeda inscribió este miércoles, 11 de marzo, su candidatura presidencial junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué en la Registraduría.

“Hoy inauguramos una nueva fase de nuestra campaña, decisiva para nuestro país. Vamos por la disputa de la presidencia con un gobierno con mayor respaldo popular y nuestro proyecto, el Pacto Histórico, con una campaña presidencial cada vez más fuerte, sólida y cerca de obtener un triunfo como lo vamos a tener en la primera vuelta el próximo 31 de mayo”, aseguró Cepeda.

El candidato se refirió a los resultados electorales del pasado domingo en el que destacó que serían una de las fuerzas políticas más importantes de la actualidad.

“Somos la fuerza política más querida y respaldada por los colombianos hoy por hoy”, aseguró.

Cepeda argumentó por qué decidió escoger a Quilcué como su fórmula vicepresidencial. Dijo que ella ha logrado superar varias luchas y destacó su trayectoria. Recordó que ha sido víctima del conflicto armado en el Cauca.

“Si queremos una revolución ética en nuestra sociedad no basta con que seamos intolerantes con la justicia, tenemos que ser activamente luchadores por la justicia, sujetos del cambio de nuestra sociedad. Las décadas de neoliberalismo han distorsionado gravemente nuestra propia realidad. En Colombia 71 pueblos indígenas están al borde de desaparecer”, agregó Cepeda.

Por su parte, Quilcué dijo que está allí por invitación de Cepeda. “Hoy represento esa memoria milenaria, la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas, los pueblos negros, campesinos, mujeres, estudiantes, jóvenes, niños y niñas, población diversa, todos quienes hemos sido excluidos histórica y milenariamente”, aseguró la fórmula vicepresidencial.

Iván Cepeda y Aida Quilcué inscribieron su candidatura ante la Registraduría. Foto: X

Quilcué aseguró que ha vivido “la horrible noche” pero que desde la construcción de paz desde los territorios pueden lograr las propuestas que tienen. Y destacó el papel de la Guardia Indígena, que hizo presencia en la Registraduría.

Además, dijo que de llegar a la Vicepresidencia no olvidará su esencia como indígena e invitó a las comunidades y a los jóvenes a que los puedan respaldar. “Hoy el mundo se desangra, Colombia tiene que ser el ejemplo del diálogo”, afirmó la candidata vicepresidencial.

Quilcué le envió un mensaje a la oposición y aclaró que no busca que se “indigenicen” sino que llegar a acuerdos. “Cuentan con una humilde servidora. Claro, nos han estigmatizado. No estoy inhabilitada porque vengo de los pueblos indígenas de la autodeterminación. Aquí estamos firmes para seguir caminando”, agregó la candidata vicepresidencial.