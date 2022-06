“Qué pesar”, la reacción de Carlos Antonio Vélez a la decisión de Ospina con su futuro

El arquero David Ospina terminó de manera definitiva su vínculo con el Nápoles de Italia, tras no llegar a un arreglo con su renovación. Después de varias semanas de reuniones entre ambas partes, finalmente el colombiano decidió marcharse y quedar en condición de agente libre, lo cual le permitirá decidir a placer el destino de su futuro deportivo.

No obstante, el golero ya tiene definido donde jugará la siguiente temporada, causando sorpresa a más de uno. Según el periodista argentino César Luis Merlo, Ospina vestirá los colores de Al-Nasrr, equipo de Arabia Saudita donde son conocidos los argentinos Ramiro Funes Mori y Emanuel ‘Pity’ Martínez.

“David Ospina es nuevo refuerzo del Al-Nassr. El arquero colombiano llega con el pase en su poder después de irse del Nápoles. Firmará un contrato por dos años con opción a un tercero”, afirmó este jueves el periodista mediante su cuenta de Twitter.

David Ospina, arquero del Nápoles. - Foto: LightRocket via Getty Images

La llegada de Ospina a una liga exótica como la de Arabia generó cualquier tipo de comentarios, pues nadie esperaba ese rumbo después de tener sobre la mesa opciones como el Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, entre otros grandes del continente europeo.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez castigó la decisión de Ospina, pues a sus 33 años esperaba que se mantuviera en la élite. “De estar en una supuesta hoja para ir al Real Madrid a aparecer ahora en Emiratos Árabes Unidos, no puede ser, se terminó todo, se acabó todo”, dijo el analista en su habitual programa Palabras mayores.

“Me parece muy triste que un jugador a su edad, todavía competitivo, esté pensando en Emiratos Árabes Unidos. Seguramente plata va a tener, pero no creo que él necesite, no creo que el problema de Ospina sea el billetico... Yo no creo que haya necesidad de salir corriendo para un fútbol que lo va a enterrar. Los que caen por allá mueren deportivamente”, agregó Vélez en su comentario.

Para el analista deportivo, la decisión de jugar en Arabia a quedarse en ligas de alto calibre como la italiana y demás, ha sido un craso error en la carrera de Ospina. “A mí me da mucha pena. Hoy queda libre David Ospina. Le hicieron oferta para renovar y no le gustó. En Nápoles tuvo momentos brillantes y es un jugador que todavía funciona... Rechazó renovar con un equipo en el que se mantiene vigente y juega Champions. Creo que lo perdimos, qué pesar, me da mucha pena porque es un arquero vigente y competitivo”, concluyó.

Así las cosas, David Ospina deja las toldas del Nápoles de Italia después de cuatro años, donde disputó un total de 80 juegos por liga llevándose un título conseguido en la temporada 2019-20.

Al-Nasrr será su quinto equipo en toda su carrera y el primero en Asia. Cabe anotar que después de abrirse paso en el fútbol colombiano con Atlético Nacional, Ospina dio el salto a Europa desde muy joven, siendo contratado por el cuadro francés del Niza.

Su nivel en suelo galo fue tan bueno que un gigante de Europa como el Arsenal decidió apostar por él. En Inglaterra Ospina se robó las miradas de sus fanáticos que incluso coreaban su nombre en cada saque.

Finalmente, el colombiano arribó al Nápoles, club donde ha tenido mayor continuidad y con el que incluso logró batir récords de vallas invictas.