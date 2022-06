¿Qué tal esto? Jugador de Flamengo pidió al Tolima que les construya aeropuerto

Deportes Tolima recibió dos duros golpes en menos de una semana. El domingo cayó en la gran final de la Liga BetPlay frente a Atlético Nacional en el último minuto y este miércoles salió derrotado en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Flamengo, uno de los favoritos para el título.

Aunque el partido fue muy parejo y los de Hernán Torres merecieron al menos el empate, el golazo de Andreas Pereira al 17′ fue suficiente para desequilibrar la balanza a favor de los brasileños y sentenciar un resultado que deja al elenco pijao al borde de la eliminación.

Lo más curioso del caso es que Pereira celebró a rabiar el tanto, aun cuando faltaba todo el partido por delante, e incluso corrió sin camiseta hasta el banquillo para abrazarse con todos sus compañeros. De ahí en más, el mengão hizo un juego pausado, sin grandes aproximaciones al arco de Alexander Domínguez, dejando todo en manos de un Tolima que tenía la pólvora mojada.

El autor del único tanto del partido asistió a la rueda de prensa y allí dejó entrever la molestia que lo llevó a quitarse la camiseta y gritar a todo pulmón su anotación en el arco sur del Manuel Murillo Toro.

Cuando uno de los periodistas en rueda de prensa le preguntó a Pereira la razón por la que Flamengo había lucido tan mal a pesar de la victoria, el volante se quejó de la travesía que tuvieron que pasar desde Rio de Janeiro hasta Ibagué. “Tienen que construir un aeropuerto para que nosotros viajemos directamente aquí porque el viaje fue increíble, seis horas de vuelo más seis de bus”, dijo.

El exjugador del Manchester United aseguró que el desgaste de las horas de viaje tuvo que ver con su rendimiento y el de sus compañeros sobre el campo de juego. “Estamos muy cansados y todavía ganamos el partido, entonces si estuviéramos un poquito más preparados, seguro que podríamos jugar mejor”, sentenció.

Las reacciones entre los hinchas del vinotinto y oro no se hicieron esperar. El periodista Julián Capera, declarado seguidor de los tolimenses, respondió a Pereira diciendo que “pudieron pagar un chárter desde Bogotá” para llegar al Aeropuerto Nacional Perales, ubicado cerca de la capital musical de Colombia.

“Aquí ha venido gente de más lejos a jugar mejor y sin llorar. No puedes sacar una excusa tan chimba, Andreas”, remató Capera sin piedad por las desafortunadas declaraciones del futbolista brasileño.

Lo bueno para Pereira es que difícilmente vuelva a tener que pasar tantas horas de viaje en la Copa Libertadores, pues su contrato con Flamengo termina este jueves y, de acuerdo a la prensa de ese país, no será renovado. El dueño del pase del mediocampista ofensivo es el Manchester United de Inglaterra, que espera decidir su situación en los próximos días.

“La relación entre Flamengo y yo es muy buena. El grupo me trata muy bien, este año fue increíble para mí, a pesar de no haber ganado títulos, si no sale bien, me iré con la frente en alto. Esto no es una despedida, si me voy, algún día volveré”, manifestó el protagonista de una tensa rueda de prensa en el Murillo Toro.

Antes de regresar al vestuario de su equipo, manifestó que le gustaría quedarse, pero la decisión se le sale de las manos. “No depende de mí. Ahora quiero celebrar la victoria con el equipo. Llegando a Río ya veremos. Después de todo, hasta ahora solo estuve enfocado en el juego”, sentenció.

El partido de vuelta, en el que probablemente Pereira ya no esté con Flamengo, será el próximo miércoles 6 de julio a las 7:30 p. m. en el mítico Estadio Maracaná.