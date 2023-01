Rafael Santos Borré definió el equipo para su continuidad en Europa: le prometieron minutos

Brilló en Sudamérica con uno de los clubes más históricos, River Plate. Eso le brindó la posibilidad de ‘saltar’ al fútbol europeo y recalar en el Eintracht Frankfurt, donde con sus goles entregó el título de la Europa League en 2022, sin embargo, algo sucedió a la interna del club alemán y en muy poco tiempo, quien era su atacante estrella terminó relegado de la nómina titular, con muy pocos minutos y la intención de salir con prontitud para que su crecimiento no se viera estancado.

El delantero llegó a su primer tanto con la selección de Mayores. - Foto: FCF

Rafael Santos Borré, figura del proceso Marcelo Gallardo es quien actualmente vive ese suplicio en Alemania y se espera que con prontitud eso cambie. Martín Aráoz, representante del atacante colombiano en D Sports Radio se pronunció ante el trato que le han dado a Borré y dijo: “Lo de Rafa Borré es inentendible que un jugador como él tenga cinco minutos por partido. Él le dijo a la dirigencia y al director técnico que quería salir para tener minutos”.

A la par de esto, afirmó que su representado llamó la atención de varios clubes en el mundo durante el presente mercado y se pensó que existía la posibilidad de un nuevo aire, pero la negativa por parte de los de Frankfurt truncó las negociaciones: “Llegaron varias ofertas por Rafa. Nos dijeron que solo sale por venta. Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio”.

El colombiano ha sido una de las figuras esta temporada en Alemania. - Foto: Getty Images

El atacante goleador recibió propuestas del fútbol internacional, entre las que se encontraba de manera formal una propuesta del Pumas de MX, sin embargo, los alemanes pusieron una cifra supremamente alta (20 millones de euros) para darle la posibilidad de salir, lo que para clubes latinoamericanos o de bajo prestigio en Europa, significa un valor sumamente alto que les era complejo pagar.

No obstante, otro club y europeo también se metió en la puja por conseguir los servicios del colombiano. Se trataba del Real Valladolid de España, equipo de primera división y cuyo presidente es nada más y nada menos que el astro brasileño, Ronaldo Nazario.

Rafael Santos Borré jugó 74 minutos en el triunfo de su equipo - Foto: Getty Images

De acuerdo con la información del Diario As, Borré habría estado en conversaciones con el cuadro ibérico, y llegaría en condición de préstamo por un valor de 700 mil euros. La posibilidad de tener al exdelantero del Deportivo Cali y River se había abierto, luego de que el dirigente carioca vendiera a Shon Weissman, jugador que tuvo destino al Granada.

Sin embargo, Markus Krösche, director deportivo del conjunto en el que permanece Borré habló de manera certera en entrevista con el medio alemán Frankfurter Rundschau y le cerró la puerta al cafetero para una posible salida: “Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”.

Desde suelo europeo también se ha conocido que Cádiz de España entabló un acercamiento con el delantero colombiano, sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxito debido a su alto valor en el mercado. Por su parte, River Plate también habría buscado el regreso de su goleador en la era Gallardo con 55 dianas al equipo ‘millonario’ en el que ya estuvo entre 2017 y 2021, logrando dos supercopas argentinas, dos copas, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.